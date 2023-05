One Piece nel 2022 ha raggiunto un successo incredibile. I dati parlano chiaro e dopo 25 anni ci troviamo di fronte a una delle opere migliori di sempre, che senza ombra di dubbio entrerà nella storia del medium influenzando tutte le prossime generazioni di artisti.

Così come leggiamo su Anime Senpai un animatore di Toei Animation ha dichiarato apertamente che la serie animata tratta dal manga di Oda dominerà questo 2023, stracciando i record e la qualità di Bleach, Demon Slayer e via discorrendo: parole dure, di un uomo che sa il fatto suo.

Molto probabilmente il 2023 sarà l’anno in cui sarà animato lo scontro finale tra Kaido e Luffy, dove il pubblico assisterà alla versione “dinamica” del Gear Fifth, la nuova e strabiliante forma del protagonista della storia Luffy.

Nonostante tutto questo sia vero, è sempre azzardato da parte di un professionista del settore lanciare queste sfide, specie su un social caotico come quello di Twitter:

Un guanto di sfida particolare e rispettoso quello dell’animatore, anche se senza dubbio potrebbe anche avere ragione, viste le prossime battaglie a cui il pubblico dietro l’opera di Oda deve ancora ammirare.

The longest One Piece saga in the whole series is ending with (I promise you) the best animated episodes in the series.

Bleach and Demon Slayer etc (while great! I’m a fan of these, not a hater) are not showing their biggest climax battles.

2023 is One Piece’s year. No doubt.

