One Piece, Kaiju No. 8 e Spy x Family entrano nei bestseller di maggio al NYT

Nel mesi scorsi all’interno della lista dedicata ai bestseller del mese, il New York Times aveva consigliato alcuni manga con dei volumi specifici, così come potete leggere dal nostro articolo.

#5: Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto, volume 1.

#9: Kaiju No. 8 volume 5 di Naoya Matsumoto

#10: Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto volume 2

#12: SPY x FAMILY volume 1 di Tatsuya Endō

#13: Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto volume 3

#15: Jujutsu Kaisen volume 18 di Gege Akutami

Questi sono i volumi dei manga inseriti all’interno della lista di febbraio, mentre per maggio abbiamo nuovamente dei titoli interessanti, che sicuramente avrete letto anche voi. Oltre i manga potete leggere qui la lista completa del noto giornale americano famoso in tutto il mondo.

I manga presenti nella lista di questo mese sono:

#7: One Piece di Eiichiro Oda volume 102

#8: Kaiju No. 8 volume 6 di Naoya Matsumoto

#13: SPY x FAMILY di Tatsuya Endō volume 9

Come vedete, così come la volta scorsa i manga in questione non sono semplicemente consigliati in linea generale, ma si soffermano su un determinato volume, per via delle vicende narrate al’interno di esso. Forse i tankobon contengono delle sequenze di scrittura e messa in scena degne di nota.

Il nono volume di SPY x FAMILY di Tatsuya Endō si è classificato al terzo posto ad aprile. Nello stesso mese, il 19° volume di Jujutsu Kaisen di Gege Akutami si è classificato al 6° posto, il 33° volume di My Hero Academia di Kōhei Horikoshi al 9°, il primo volume di Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto al 12° e il primo volume di Demon Slayer di Koyoharu Gotouge: Kimetsu no Yaiba si è classificato al 15° posto.

One Piece, Kaiju No. 8 e Spy x Family entrano nei bestseller di maggio al NYT

La cosa fa veramente piacere ovviamente, visto anche tutto il riconoscimento ricevuto da tale medium, per troppo tempo non considerato come doveva essere. Voi chi avreste messo in classifica? Diteci la vostra.

Fonte Anime News Network