Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba dopo alcune presentazione durante le prima puntata della terza stagione anime, ha mostrato una delle sequenze più interessanti per il personaggio di Tanjiro, in questa battaglia veramente scatenato.

Dopo il suo incontro con Muichiro e Mitsuri, il protagonista ha inquadrato le nuove minacce del suo lungo e tortuoso viaggio, consapevole di non uscirne vivo nel caso il divario tra lui e il nemico diventi troppo gigante, se così vogliamo dire, quindi anche per questo Tanjiro si allena e da il meglio di se contro i demoni di Muzan.

Da come potete leggere su Comic Book e vedere in calce la nuova puntata di Demon Slayer ha messo il giovane spadaccino contro i cloni di Hantengu, pericolosi e tosti quanto basta per svelare al pubblico il lato selvaggio e animalesco di Tanjiro.

Il protagonista lotta sempre tra la vita e la morte e spesso e volentieri viene trascinato in combattimenti davvero pericolosi anche per lui, nonostante la sua forza, la sua tecnica e i suoi attacchi. Il tutto come ormai ben sapete è coronato da animazioni davvero eccezionali, specie se consideriamo la natura commerciale del prodotto.

AGGRESSIVE TANJIRO!!! the graphic describing how to weaken Hantengu’s clones was so fucking sick😮‍💨 #鬼滅の刃 pic.twitter.com/19hw1MLOj3 — Esta♠️ (@knyesta) April 30, 2023

Da come vedete la clip è abbastanza esplicita e mette al centro la natura selvaggio del protagonista dopo una situazione di estrema difficoltà, che come spesso accade poteva portarlo alla morte.

Demon Slayer 3: Tanjiro più scatenato che mai nel nuovo episodio

Dopo la conoscenza dei nuovi Pilastri il protagonista ha avuto modo di discutere anche con un nuovo allievo di Muichiro a proposito della sua vita, della sua natura da ammazzademoni, sempre pericolosa e sull’orlo della morte della scomparsa.

Proprio dopo questa dichiarazione il ragazzo ha affrontato una situazione simile, successivamente a un assalto dei demoni di Muzan al Villaggio dei Forgiatori di Katane (quindi dove si fabbricano le spade per gli ammazzademoni ndr). Voi cosa ne pensate di questo episodio?

