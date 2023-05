In una delle ultime live al COMICON in collaborazione con i curatori dell’Asian Village e di Animeclick.it, ha visto non soltanto il riepilogo di tutti gli annunci svelati nei giorni precedenti, ma anche il reveal di due nuove attesissime uscite manga: in calce i due nuovi annunci:

MERMAID MELODY – PICHI PICHI PITCH

Il fatto che La Perla sia uno dei bagni pubblici più in voga del momento è ben noto; quello che nessuno sa è che le ragazze che lo gestiscono non sono esattamente ragazze normali!

Lucia e Nikora, infatti, sono due sirene e Lucia è addirittura una principessa! In quanto tale, su quest’ultima grava l’enorme responsabilità di difendere i Sette Mari da un grave pericolo… anche se sarebbe più propensa a inseguire l’affascinante surfista da cui è rimasta incantata. Come conciliare amore e doveri?

L’iconica serie maho shojo, diventata un vero e proprio fenomeno negli anni Duemila, è finalmente pronta a tornare con una nuova splendida edizione, completa in 3 volumi! Oltre all’edizione regular sarà disponibile anche una preziosa limited edition che raccoglierà tutti i volumi in un cofanetto da collezione.

di Michiko Yokote, Pink Hanamori

3 volumi, concluso

In fumetteria, libreria e store online

AUTUNNO 2023

(cover provvisoria)

X6 – CRUCISIX – Star Comics: gli ultimi annunci manga al COMICON NAPOLI 2023

La vita di Shun Uruma si può riassumere in una sola parola: inferno. Il ragazzo è sottoposto ogni giorno a pesantissimi e incessanti atti di bullismo e torture, finché i suoi cinque aguzzini, che lo trattano alla stregua di una cavia, portano la situazione alle estreme conseguenze. Shun ne esce devastato e profondamente segnato. Sotto la guida del nonno, che durante la Seconda Guerra Mondiale faceva parte di un reparto speciale, il ragazzo diventa una macchina spietata in cerca di vendetta e si mette all’opera per infliggere ai suoi carnefici l’ineluttabile castigo. Juujika no rokunin, la celebre opera che ha impressionato i lettori fino a ottenere una crescente popolarità anche al di fuori del Giappone, arriva finalmente in Italia. Una serie efferata e drammatica, che scava nei lati più profondi e oscuri dell’animo umano.

X6 – CRUCISIX

di Shiryuu Nakatake

10 volumi, in corso

In fumetteria, libreria e store online

AUTUNNO 2023

(cover provvisoria)

Fonte Star Comics