Il primo giorno di Napoli Comicon, dopo il panel Le meraviglie di Blue Giant dedicato al pluripremiato manga sul jazz di Shinichi Ishizuka, J-POP Manga annuncia a sorpresa alcuni titoli in uscita nei prossimi mesi: Blue Giant Supreme, Guida al manga di Osamu Tezuka e molto altro.

Blue Giant Supreme

di Shinichi Ishizuka

5 volumi – SERIE COMPLETA

Edizioni DELUXE 15×21

La saga di Blue Giant prosegue con SUPREME, il sequel ambientato in Europa, in un’edizione Deluxe. L’inarrestabile passione di Dai Miyamoto lo ha portato fino in Europa. Atterrato a Monaco, in Germania, il giovane sassofonista si farà forza della sua passione e determinazione per superare ogni ostacolo linguistico, sociale o musicale che sia. “Diventerò il miglior jazzista del mondo!”

Guida al manga

di Osamu Tezuka

Volume Unico

J-POP Manga: gli annunci durante il Comicon Napoli (28 aprile)

Una guida piena di entusiasmo, informazioni e consigli sulla creazione del manga direttamente dalla penna di Osamu Tezuka, il Dio del Manga che ha rivoluzionato il media. Questo volume è un importante documento sulle tecniche di disegno e i trucchi del mestiere preferiti dal Dio del manga, nonché la guida definitiva per le generazioni di mangaka successivi a lui.

Watashi no Otto wa Reitouko ni Nemutte Iru

di Misaki Yazuki, Hyaku Takara

Volume unico – SERIE COMPLETA

Un thriller da brividi tra mistero sovrannaturale e psicologico! Natsuna si ritrova da due anni vittima dei soprusi di Ryo, il marito violento e umorale che dopo il matrimonio ha svelato la sua vera natura. Stanca di sopportare, in un giorno d’estate, Natsuna uccide Ryo e decide di nasconderne il cadavere in freezer, ritrovando così l’agognata libertà. Il giorno dopo, pronta ad affrontare una nuova vita, Natsuna si mette a cucinare per festeggiare la ritrovata

indipendenza fino a quando Ryo non si presenta sull’uscio della cucina, chiedendole cosa si mangia per colazione.

Taiyou to Tsuki no Hagane

di Daruma Matsuura

6 volumi – SERIE IN CORSO

Una nuova opera storica di Daruma Matsuura, l’autrice dell’intenso “Kasane”. La storia di un samurai senza onore e speranza ambientata nel periodo Edo. Konosuke Ryudo è un samurai di basso rango che non riesce a trovare dignità nella vita e neanche nella morte. Impossibilitato a impugnare una katana a causa di una strana maledizione che piega il metallo al contatto con la sua pelle, in preda alla disperazione, cerca di farsi uccidere onorevolmente in duello… fallendo.