Tra le uscite J-POP Manga del 26 aprile 2023 si segnala il primo volume di Devillady, l’edizione definitiva di una delle opera più attese dell’universo demoniaco di Go Nagai (Devilman, Mao Dante, Violence Jack).

La vita di una giovane donna è sconvolta quando apprende di potersi trasformare in una demone: userà questo potere per salvare l’umanità o per distruggerla?

Esce anche l’atteso Tokyo Revengers Toman Pack 3, contenente il volume 26 e il Character Book 3.

Continuano Choujin X 2, Initial D 2, I Am a Hero 13, Kingdom 57, BJ Alex 14 e Chocolatier – cioccolata per un cuore spezzato 8.

Le uscite J-POP Manga del 26 aprile 2023

Devillady 1

di Go Nagai

€ 12,00

Durante una gita scolastica, Jun Fudo, all’apparenza una semplice insegnante delle scuole superiori, scopre di nascondere uno spaventoso segreto. Quando un gruppo di demoni dall’aspetto umano assale con violenza inaudita lei e le sue studentesse, la donna si difende trasformandosi d’istinto in Devil Lady, una demone dalle qualità mostruose sotto ogni punto di vista. Nelle vesti di oscura eroina, Jun entra così a far parte della guerra segreta fra l’umanità e i Devil Beast, creature inquietanti che si risvegliano spontaneamente nei corpi di alcuni esseri umani, i quali, al contrario della nostra eroina, perdono il controllo e si abbandonano ai propri istinti più reconditi e bestiali. Qual è la misteriosa e infernale origine di questi mostri e cosa comporterà la trasformazione di Jun per lei e… per il resto del mondo?

Initial D 2

di Shuichi Shigeno

€ 12,90



Ha inizio la sfida in discesa tra Takumi e Nakazato dei Night Kids, accettata da Itsuki senza dire niente a nessuno! I fratelli Takahashi inseguono i due piloti per guardare la gara, mentre la GT-R di Nakazato, dalle prestazioni molto superiori a quelle della 86, si lascia pian piano alle spalle il suo avversario. Tuttavia Takumi, senza perdere il sangue freddo, dà il via a un mirabolante inseguimento mentre la discesa si fa sempre più difficile!

Choujin X 2

di Sui Ishida

€ 6,90

Nonostante i loro caratteri all’apparenza opposti, Azuma Higashi e Tokio Kurohara, liceali del secondo anno, condividono un forte legame di amicizia. Azuma è un ottimo studente, è abile nella lotta e i suoi valori lo conducono a opporsi con i pugni alle ingiustizie che hanno luogo in città. Tokio, di contro, in classe non ascolta e poltrisce, e anche quando si tratta di combattere preferisce fare da spettatore. Tuttavia, ci sono avversari che nemmeno Azuma sarebbe in grado di affrontare: i Choujin, esseri umani dai poteri soprannaturali, responsabili della devastazione che segna come una cicatrice la zona del Giappone nella quale vivono i due ragazzi. Un giorno, minacciati in prima persona da uno di questi mostri e senza via di fuga, Azuma e Tokio decidono di difendersi nell’unico modo che gli resta: iniettarsi una droga speciale e diventare loro stessi dei Choujin.

Tokyo Revengers Toman PACK – VOL. 26 & CHARACTER BOOK 3

di Ken Wakui

€ 15,00

Adunata per tutti i fan della Manji Gang e del mondo di Tokyo Revengers! Questo mese il capolavoro di Ken Wakui raddoppia, con due uscite altrettanto imperdibili e che ti proponiamo anche in combo, e in anteprima, all’interno di un comodo cofanetto. Nel Tokyo Revengers Toman Pack potrai trovare: il vol. 23 della serie; il Character Book, un volume strabordante di succosi contenuti extra, tra approfondimenti sui personaggi e splendide illustrazioni inedite; dei gadget speciali, realizzati appositamente per il Pack. Una vera e propria chicca da collezione, imperdibile per i numerosissimi seguaci dello shonen manga del momento!

Kingdom 57

di Yasuhisa Hara

€ 6,90

Nell’ala destra, che ha continuato a combattere duramente, finalmente Xin e Wang Ben riescono a uccidere Zhao E Long e Yao Yun e a superare l’ala sinistra di Zhao. Jin Mao si ritira e la manovra a tenaglia contro Li Mu, progettata sin dall’inizio della battaglia, si realizza con successo. Quest’ultimo elabora allora un assalto disperato al quartier generale di Wang Jian. Le sorti del conflitto volgono inevitabilmente al termine…

I am a Hero – Nuova Edizione 13

di Kengo Hanazawa

€ 6,90

Hideo Suzuki è un mangaka che non è mai riuscito a sfondare e a trentacinque anni è ancora relegato al ruolo di assistente. Tra fallimenti, delusioni e la strana storia d’amore con la sua ragazza Tetsuko, la vita di Hideo si barcamena in attesa di un successo che non sembra mai arrivare. Tuttavia, un grande cambiamento per lui è in agguato eccome: una svolta oscura e sinistra, che trascinerà il mondo intero in una spirale di orrore e costringerà Hideo a rimboccarsi le maniche e diventare… un eroe!

Chocolatier – Cioccolata per un cuore spezzato 8

di Setona Mizushiro

€ 7,50

Tutto nasce dall’amore per Saeko: l’essere diventato cioccolatiere, la forza creativa… Sota si è finalmente unito alla sua adorata fata e la lascia vivere nella stanza al secondo piano del locale ma, per quanto i loro corpi si sovrappongano, per quanto cerchi di credere in lei, Sora non capisce ancora quali siano i veri sentimenti di Saeko. Alla fine Sota prende una decisione e…

BJ Alex 14

di Mingwa

€ 9,90

In una giornata di pioggia, Dong-gyun e Jiwon si sono incontrati e quest’ultimo è finalmente riuscito ad aprire il suo cuore. La loro strada insieme è però solo all’inizio e tra i due sono necessari ancora molti chiarimenti… Ma subito si presenta l’occasione perfetta: il compleanno di Dong-gyun, che Alex è deciso a festeggiare in grande stile!

