Demon Slayer rivela il vero potere di Hantengu e Genya

La terza stagione di di Demon Slayer ha debuttato sul piccolo schermo e ha già conquistato tutti i fan. L’adattamento del Villaggio dei Forgiatori di Katana è il nuovo arco che prepara Tanjiro Kamado ad affrontare le nuove Lune Crescenti di Muzan Kibutsuji. Infatti l’ultimo episodio dell’anime di Demon Slayer ha rivelato quali sono i veri poteri di Hantengu, la quarta Luna.

Quando Demon Slayer Stagione ha iniziato ad affrontare le vicende dell’arco dei Forgiatori di Katana, i primi episodi hanno mostrato Tanjiro e i suoi compagni sulla via del recupero dopo la violenta lotta precedente. Una volta recuperate le energie, Tanjiro si è diretto verso il villaggio dei forgiatori di Katana per cercare di ottenere un nuova spada dopo i combattimenti della seconda stagione della serie.

La stagione 3 di Demon Slayer introdotto i soli protagonisti della serie ma soprattutto i nuovi personaggi. Infatti il terzo episodio ha visto Hantengu entrare in azione, attaccando Tanjiro, Nezuko e il Pilastro della nebbia, Muichiro Tokito. Sebbene il demone non sembrasse forte come le altre Lune, è stato rapidamente rivelato il motivo per cui è così in alto nei ranghi di Muzan. Di fatto nascondeva un potere segreto molto pericoloso.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider knuesta. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Hantengu’s clones are absolutely insane. the animation on the regeneration + the ost is genuinely chilling. UFO IS GONNA GO SO CRAZY THIS SEASON LETS GOOOO pic.twitter.com/MODHobXH55 — Esta♠️ (@knyesta) April 23, 2023

L’episodio 3 della terza stagione di Demon Slayer rivela che Hantengu è estremamente veloce. Infatti riesce a schivare rapidamente il primo attacco del Respiro di Muichiro. Ma oltre a questo non si crea problemi quando viene decapitato. Proprio come Daki non venne sconfitta dopo essere stata decapitata, Hantengu più o meno ha la stessa funzione. Quando Muichiro lo decapita, entrambe le metà del corpo diventano due potenti demoni a sé stanti con personalità e poteri molto distintivi rispetto al corpo originale.

Le cose peggiorano ancora quando Genya si unisce al combattimento e decapita i due Hantengu divisi. Chiaramente queste due parti su dividono in quattro demoni completamente diversi con il proprio aspetto e poteri.

