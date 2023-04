Demon Slayer: svelata una nuova spada misteriosa per Tanjiro

La terza stagione di Demon Salyer ha rivelato la nuova misteriosa spada per Tanjiro, che dovrebbe essere decisiva per i prossimi scontri contro le nuove lune crescenti introdotte. L’arco dei Forgiatori di Katana di Demon Slayer riscuotendo un forte successo da quando ha debuttato e ha già presentato alcuni aggiornamenti ai fan.

Il terzo episodio intitolato “La katana di più di trecento anni fa” spiega perché il pilastro della Nebbia, Muichiro, è in compagnia di una strana creatura che assomiglia proprio a Yoriichi, colui che aveva creato tutti gli stili della respirazione. Si scopre che la “creatura” è in realtà una bambola da addestramento avanzata, usata per aiutare gli ammazza demoni ad affinare le loro abilità con la spada. Durante il corso dell’episodio, Tanjiro prende il posto di Muichiro e sfida la bambola. L’addestramento si rivela subito molto duro, in quanto pur essendo una bambola è molto vicina al vero Yoriichi Tsugikuni. Dotata di sei braccia, i movimenti sono molto veloci, tanto che Tanjiro non riesce nemmeno a colpirla.

Il giovane Kotetsu mette Tanjiro alle strette, spingendolo ad allenandosi senza cibo e acqua fino a quando non riesce a migliorare. In uno stato di incoscienza, Tanjiro ha una visione che gli sblocca i sensi, permettendogli di scoprire su un nuovo modo per rilevare l’odore delle debolezze e dei movimenti del suo avversario. L’aumento di potere consente a Tanjiro di tenere testa alla bambola meccanica.

Ma oggi vogliamo riportare che quando Tanjiro riesce a tagliare la testa della bambola, dall’interno del corpo spunta una spada misteriosa. Mentre Tanjiro è imbarazzato per aver rovinato un oggetto d’antiquariato così sacro, lui e Kotetsu scoprono che Yoriichi Type Zero ha letteralmente custodito il segreto di una katana misteriosa all’interno del suo corpo.

Ovviamente, l’episodio 3 di Demon Slayer spiegherà di cosa tratta il mistero di questa nuova spada, ma ancora una volta, il titolo dell’episodio “Una spada di oltre 300 anni fa” è davvero un grande indizio.

L’episodio 2 della terza stagione ha riempito il retroscena secondo cui Yoriichi era vivo e attivo nei Demon Slayers 300 anni fa, quindi ovviamente una spada era nascosta in una bambola meccanica modellata dopo che Yoriichi aveva qualche legame con il famoso guerriero.

Se non altro, è noto che un eroe “prescelto” di un manga/anime shonen ottenga un’arma o un artefatto speciale tramandato da un eroe precedente. Resta da vedere quanto sarà rilevante questa spada per Tanjiro e la sua lotta contro forme più potenti di demoni.

