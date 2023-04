Scopriamo come si presenta la terza stagione animata di Demon Slayer dopo il primo episodio!

Demon Slayer – come si presenta la terza stagione animata?

Dopo una lunga attesa, finalmente la premiere della terza stagione di Demon Slayer è ha fatto il suo debutto. Dopo la seconda stagione, che si divide in due archi narrativi ossia l’arco del treno Mugen e l’arco del Distretto dei Divertimenti, ora la terza stagione prosegue la narrazione del manga e lo studio di animazione Ufotable ha riportato Tanjiro sul piccolo schermo. Il protagonista principale sta preparando se stesso e tutti i fan della serie ad un intenso arco narrativo. E in un solo episodio, Demon Slayer sta già superando completamente le aspettative.

Il primo episodio della stagione 3 di Demon Slayer ha tenuto i fan incollati allo schermo per oltre mezz’ora e riprende esattamente da dove ha lasciato, ossia dal violentissimo scontro tra Tanjiro, Zenitsu e Inosuke con il pilastro del Suono contro Gyutaro. I tre personaggi principali hanno subito gravi ferite e Nezuko li ha protetti fino all’arrivo dei soccorsi. Dopo essersi ripreso, il protagonista principale si mette in viaggio per raggiungere il segreto Villaggio dei Forgiatori di Katana.

Tuttavia la fase iniziale dell’episodio si concentra molto sul nemico principale, Muzan, che convoca il gruppo delle Lune Crescenti dopo l’inaspettata sconfitta di Gyutaro. L’antagonista principale è visibilmente sconvolto e sorpreso dal fatto che Gyutaro abbia perso e ora pretende più efficacia dai suoi sottoposti.

Con il presente articolo abbiamo l’obiettivo di analizzare in breve il ritorno di Demon Slayer con la terza stagione e scoprire le novità principali.

UNA QUALITÁ GRAFICA SORPRENDENTE

Il primo episodio del ritorno di Demon Slayer ha sconvolto tutti i fan, i quali hanno potuto assistere a un qualità della grafica, come anche del ritmo sbalorditivo. Ufotable ha dimostrato di aver lavorato in maniera meticolosa e precisa. Infatti il primo episodio della terza stagione si apre trascinando lo spettatore in un vero e proprio viaggio all’interno del castello dell’infinito di Muzan.

Il rifugio stravagante è in costante movimento e a tratti questi diventano ipnotici, sensazione alimentata anche da Nakime, l’antagonista di supporto, inizialmente un demone che prestava servizio sotto il comando di Muzan Kibutsuji. Ogni volta che suona il suo biwa, le posizioni del castello cambiano e riesce anche a teletrasportare le Lune Crescenti. Questi movimenti fluidi e ipnotici riescono a dare vita ad alcune delle migliori animazioni CG dell’anime.

Demon Slayer – come si presenta la terza stagione animata?

VENGONO INTRODOTTI I NUOVI PILASTRI

In Demon Slayer ci sono ben nove Pilastri, ossia i membri più forti della squadra ammazza demoni, che rispondono direttamente al capofamiglia Kagaya. Ognuna di queste nove colonne è caratterizzata da una diversa respirazione e al momento abbiamo avuto modo di vedere in azione Tengen Uzui, il Pilastro del Suono, Kyojuro Rengoku, il Pilastro del Fuoco e Giyu Tomioka, il Pilastro dell’Acqua.

Seguendo le vicende di Tanjiro nel Villaggio dei forgiatori di Katana, scopriramo che in questo luogo sono anche presenti Mitsuri Kanroji, il Pilastro dell’amore e Muichiro Tokito, il Pilastro della Nebbia. Muichiro e Kanroji saranno al centro delle vicende che avranno luogo in questo villaggio e chiaramente tutti i fan sono ansiosi di vedere di cosa sono capaci.

Dopotutto, Kanroji ha studiato con Rengoku e Muichiro è l’ammazza demoni più giovane di sempre ad essere diventato un Pilastro. Tanjiro sicuramente avrà tanto da imparare dalla coppia.

Demon Slayer – come si presenta la terza stagione animata?

SVELATA L’IDENTITÀ DELLA PRIMA LUNA CRESCENTE DI MUZAN

Nella prima fase del primo episodio della terza stagione di Demon Slayer, vengono introdotte le altre Lune Crescenti di Muzan. Più precisamente ha rivelato l’aspetto e il carattere della prima e della seconda luna crescente. Muzan ha riunito i suoi demoni dopo aver appreso della morte di Gyutaro nel distretto dei divertimenti. La seconda Luna si chiama Douma e debutta in modo singolare, ossia sbucando improvvisamente alle spalle di Akaza.

Quest’ultimo non è stato entusiasta di incontrare Douma. Sicuramente la sua personalità rende Akaza nevoso, in quanto la seconda luna è amichevole e possiede un’aria accessibile e carismatica che gli permette di parlare e agire in modo calmo e spensierato. Quindi la sua è quella di una personalità allegra.

Ma la vera novità è la prima Luna Crescente effetti, Douma divenne tutto più appiccicoso con Akaza fino a quando la Luna Crescente, Kukushibo. Parliamo del braccio destro di Muzan ma quello che sconvolge è che ha un collegamento con Tanjiro, che riconosce al termine del primo episodio.