One Piece: svelate le prime anticipazioni del capitolo 1081

One Piece prosegue il suo viaggio finale caratterizzato da sviluppi sempre più interessanti. Da qualche capitolo, One Piece ha distolto l’attenzione da quello che stava accadendo sull’isola di Egghead, dove si trova il laboratorio di Vegapunk.

Infatti, dopo aver scoperto l’identità del traditore dello scienziato, One Piece ha visto Shanks entrare in azione contro Kidd e successivamente come se la stava cavando Kobi, dopo che Barbanera l’aveva rapito per imprigionarlo sull’isola dei pirati. In questa occasione abbiamo scoperto, grazie ad un flashback, che il piano di Barbanera era di fondare una nazione accettata dalla marina e dal governo mondiale. E Kobi era la chiave per il piano. Tuttavia non è così semplice perché il capitano di vascello fa parte della SWORD.

Il capitolo 1080 si conclude con l’intervento devastante di Garp e pare che il capitolo successivo riprenderà da questo punto.

Con il presente articolo riportiamo i primi aggiornamenti del capitolo 1081 di One Piece, grazie alla pagina Twitter dell’insider OP_SPOILER2023. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

#ONEPIECE1081 BRIEF SPOILER OF ONE PIECE CHAPTER 1081 ▪︎ BREAK NEXT WEEK! pic.twitter.com/p3JjT4UUjG — ONE PIECE (ワンピース) Spoilers (@OP_SPOILERS2023) April 17, 2023

Il capitolo 1081 di One Piece sarà intitolato “il Capitano della decima flotta, Kuzan” e già questo rende tutto molto interessante e sbalorditivo. Stiamo infatti parlando dell’ex ammiraglio noto come Aokiji, che fa ora parte della ciurma di Barbanera.

I lettori appassionati di One Piece scopriranno che quando Kuzan si è unito alla ciurma di Teach, quest’ultimo gli aveva chiesto informazioni dell’uomo dalla cicatrice di fuoco sul volto. Questi perché pare che sia quest’uomo a possedere l’ultimo Poneglyph, che serve per raggiungere il tanto ambito tesoro.

Ricordiamo che il capitolo 1080 si era chiuso con l’intervento distruttivo del vice ammiraglio Garp. Ora il nonno di Rufy affronterà Kuzan, contro il quale avrà la meglio.

Per concludere, il nuovo capitolo fornirà nuovi dettagli sullo scontro tra Law e Teach. Come è accaduto tra Shanks e Kidd anche questa volta l’altro Imperatore avrà la meglio. Abbiamo modo di riportare e confermare che, però, Law sta bene e si trova con Bepo, anche se la voce del narratore annuncia la sconfitta dei pirati del sole.