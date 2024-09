Dragon Ball Daima: l’anime potrebbe rendere Towa e Mira canonici

Da quando è stato rilasciato il materiale promozionale per Dragon Ball Daima, i fan dell’amato franchise hanno condiviso le loro teorie su quali nuovi, e forse vecchi, elementi comporranno il prossimo capitolo della serie. Nell’ultimo trailer, Daima ha confermato che un luogo già visto in buona parte nella serie Heroes, ossia il Regno dei Demoni. Questo svolgerà un ruolo significativo nella nuova missione di Goku. Con questo ambiente familiare dalla serie spin-off, ci sono buone probabilità che personaggi degli inferi potranno diventare canonici. Considerando l’importanza di Towa e Mira in Heroes, il momento del duo demoniaco potrebbe essere vicino.

Ricordiamo che Heroes nasce come gioco arcade rilasciato esclusivamente in Giappone, e la storia spin-off avrebbe ricevuto il suo adattamento anime. Anche se Heroes non è considerato “canonico”, ha comunque saputo dare vita a scontri e dinamiche che serie canoniche come Super non sono riusciti a fare. Oltre a presentare eroi e cattivi dei film e di Dragon Ball Z, ha anche introdotto nuovi villain demoniaci nel franchise. Towa e Mira sono due dei più grandi esempi.

Towa non è solo un’importante rappresentante del Reame dei Demoni, ma è anche la sorella minore di Darbula, il villain di spicco nella Saga di Majin Buu di Dragon Ball Z. A differenza di suo fratello, Towa non ha un livello di potenza elevato per combattere contro Goku e gli altri Guerrieri Z, ma il suo intelletto è la sua carta vincente. Infatti lavorando nel Reame dei Demoni, crea Mira come sua guardia del corpo, unendolo il DNA di alcuni personaggi di spicco alla tecnologia del Dr. Gelo.

Entrambi i demoni sono apparsi in diversi videogiochi di Dragon Ball, inclusa la popolare serie Xenoverse. Nell’ultima serie spin-off anime, Super Dragon Ball Heroes, la coppia di demoni ha dato vita a una nuova minaccia chiamata Fu.

Da quello che abbiamo visto finora di Dragon Ball Daima, Akira Toriyama e Toei Animation apparentemente avevano un piano in mente. Quando è uscito il primo trailer, molti fan hanno creduto che si stesse basando sull’influenza di GT, visto che Goku e i suoi compagni si trasformano in versioni più giovani di se stessi. L’introduzione del Reame dei Demoni nel trailer recente sembra un cenno alla serie Heroes.

Towa e Mira formano un’interessante coppia di antagonisti, credendosi superiori a chi li circonda. E la combinazione cervello-forza per affrontare i Guerrieri Z dare loro un tocco in più.

