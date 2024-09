Dragon Ball Daima: cosa avrà in comune la nuova serie con GT?

Dragon Ball Daima segnerà il ritorno di Goku sul piccolo schermo, con il Saiyan che si rimpicciolirà come un bambino. La versione più piccola di Goku però non è una vera novità, dato che Dragon Ball GT inizia proprio con Goku trasformato in un bambino in seguito a un desiderio espresso con le Sfere del Drago. Ed è la stessa cosa che accade in Daima, poiché i cattivi demoniaci usano un nuovo tipo di Sfere del Drago, le sfere blu per ridurre le dimensioni di Goku.

L’altra somiglianza tra Daima e GT è la premessa centrale. In Daima infatti si anticipa che Goku intraprenderà una “Grande Avventura” molto simile al “Grand Tour” della serie originale di Toei. Goku Mini farà squadra con il Kaioshin Supermo Mini e si dirigerà verso una nuovissima area per scoprire la radice della cospirazione che ha trasformato tutti. Qui incontrerà diversi alleati e probabilmente cercherà le nuove Sfere del Drago per ripristinare l’ordine, proprio come in GT. Ma c’è ancora una grande differenza da elaborare.

Sebbene Akira Toriyama abbia contribuito a progettare alcuni dei personaggi di Dragon Ball GT, non era direttamente coinvolto nella sua storia. Dragon Ball GT è stato prodotto da Toei Animation dopo la fine di Dragon Ball Z e doveva essere il sequel di quella serie. Ma questa volta è diverso. Toriyama non potrà purtroppo vedere i risultati degli sforzi del team, ma Daima è nato dalla mente del mangaka. È anche apparentemente ambientato dopo Dragon Ball Z e colmerà altre lacune tra questo e gli eventi della serie Super.

Daima oltre a richiamare tanti elementi di GT, fa lo stesso con altre serie sul franchise shonen. Stiamo parlando di Super Dragon Ball Heroes. Infatti il concetto del Regno dei Demoni non è esattamente una vera novità per la serie, e il gioco arcade è persino arrivato al punto di esplorarlo a fondo con Goku e i suoi amici che hanno affrontato un intero “regno” di nemici demoniaci.

Non ci sono dubbi sul fatto che Daima e GT si assomiglino tanto, ma le cose probabilmente cambieranno quando il nuovo anime in questione debutterà ufficialmente sul piccolo schermo, l’11 ottobre in Giappone.

Fonte – Comicbook