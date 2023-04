The First Slam Dunk: annunciati i doppiatori italiani

The First Slam Dunk è uscito lo scorso anno in Giappone segnando dei record davvero incredibili. Il lungometraggio firmato dallo stesso autore del manga, Inoue, ha consacrato l’opera cartacea “Slam Dunk”nell’Olimpo degli spokon e dell’arte sequenziale giapponese in generale, vista l’immortalità del franchise confermata proprio con questo film.

Dopo alcuni mesi di attesa abbiamo avuto la conferma ufficiale da parte di Anime Factory, che distribuirà il film anche in terra nostrana tramite un evento speciale, comprensivo anche dell’occasione di visionare il tutto in lingua originale con i sottotitoli.

Nonostante conoscevamo il successo del franchise in Italia, questo evento è stato comunque una gradita sorpresa. Il 10 maggio la pellicola approderà nelle sale nostrane in lingua originale con i sottotitoli in italiano ovviamente, mentre dall’11 al 17 ci sarà la possibilità di visionarlo anche doppiato in italiano.

Dopo il primo teaser ufficiale senza doppiaggio, e uno comprensivo solo della voce del protagonista Miyagi ecco che arriva un trailer particolare di annuncio, contenente tutti i nomi del cast vocale italiano per i personaggi principali. Per chi se lo stesse chiedendo, no, non è la stessa squadra di doppiatori presente nell’anime cult di “MTV”:

Mosé Singh (Ryota Miyagi);

(Ryota Miyagi); Dimitri Winter (Hisashi Mitsui):

(Hisashi Mitsui): Alessandro Germano (Kaede Rukawa);

(Kaede Rukawa); Alessandro Fattori (Hanamichi Sakuragi);

(Hanamichi Sakuragi); Diego Baldoin (Takenori Akagi);

(Takenori Akagi); Federica Simonelli (Ayako);

(Ayako); Antonio Paiola (Mitsuyoshi Anzai);

(Mitsuyoshi Anzai); Debora Magnaghi (Kaoru Miyagi);

Come accennato vengono presentati in grande stile grazie a un trailer mozzafiato di 43 secondi, che conferma anche le date di distribuzione nostrane appena descritte in questo articolo.

Il playmaker Ryota Miyagi e il resto della squadra dello Shohoku – composta da Hanamichi Sakuragi, Kaede Rukawa, Takenori Akagi e Hisashi Mitsui, stanno per dare vita a una delle partite più travolgenti ed emozionanti mai viste all’interno della storia scolastica, tramite flashback delicati e sequenze dinamiche.

Cosa vi aspettate da The First Slam Dunk? Vi ricordiamo anche che il film è scritto e diretto dallo stesso autore del manga, quindi questo è assolutamente un punto in più per andare al cinema.

Fonte Anime Factory