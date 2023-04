The First Slam Dunk: il film si aggiudica il premio Fujimoto

L’associazione giapponese Eiga Engeki Bunka Kyōkai (Associazione per la Cultura Cinematografica) ha annunciato che The First Slam Dunk si è aggiudicato l’edizione numero 42 dei Fujimoto Awards. Più precisamente il produttore del film anime, Toshiyuki Matsui, ha vinto il premio dell’edizione di quest’anno. I Fujimoto Awards prendono il nome da Sanezumi Fujimoto, un produttore cinematografico giapponese che ha lavorato come capo della produzione per Toho Studios. È stato co-produttore de La Fortezza Nascosta di Akira Kurosawa. Ha anche prodotto molti altri film, tra cui La fine dell’estate di Yasujirō Ozu, The Sword of Doom di Kihachi Okamoto e Il giorno più lungo del Giappone e diversi film diretti da Mikio Naruse.

I Fujimoto Awards conferiscono tutti i meriti ai produttori cinematografici che hanno lavorato a film popolari e divertenti.

The First Slam Dunk è un film spokon d’animazione giapponese del 2022. È scritto e diretto da Takehiko Inoue, prodotto da Toei Animation e Dandelion Animation Studio. Questo lungometraggio si basa sulla serie manga Slam Dunk di Inoue e ha fatto il suo debutto in Giappone il 3 dicembre 2022. Invece l’uscita italiana è prevista per l’11 maggio 2023. Si tratta di un film incredibile, che si è già aggiudicato un premio per la migliore animazione del 2023.

Inoue stesso ha quindi diretto il film alla Toei Animation, scrivendo anche la sceneggiatura. Lo staff che ha lavorato al lungometraggio era composto anche dal character designer/direttore dell’animazione Yasuyuki Ebara e dai direttori tecnici Katsuhiko Kitada, Naoki Miyahara, Toshio Ohashi e Yu Kamatani.

Le vicende di The First Slam Dunk ruotano attorno al protagonista Ryota Miyagi, il playmaker della squadra di basket del liceo Shohoku. Aveva un fratello, Sota, che aveva tre anni più di lui e che ha ispirato il suo amore per il basket. Ryota e i suoi compagni di squadra, Hanamichi Sakuragi, Takenori Akagi, Hisashi Mitsui e Kaede Rukawa sfidano i campioni inter-high di basket, la scuola Sannoh.

Inoltre, questa edizione ha visto anche il mangaka Eiichiro Oda, i produttori cinematografici Kei Kajimoto e Hiroaki Shibata e l’editor Ken Takano vincere il premio speciale per One Piece Film: Red. Per quanto riguarda invece i produttori Katsuhiro Takei e Mikito Bizenjima, questi si sono aggiudicati il premio rookie per il film anime Blue Giant.

