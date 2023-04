Anche il gioco di carte Pokémon nasconde dei segreti, e recentemente Matt Matoba, il fondatore di MATOBA DESIGN ha recentemente pubblicato un video/documentario che fa luce sul 14° set cancellato da Wizards of the Coast, chiamato Jamboree.

Anche se probabilmente gli appassionati conosceranno già la storia il video YouTube appena citato entra nel dettaglio del progetto, dove vengono intervistati gli ex-dipendenti d Wizard ai tempi di questo singolare set mai pubblicato ufficialmente.

La ricerca ha condotto all’attenzione degli appassionati non solo la storia generale del progetto, ma come accennato ha anche scavato all’interno dei motivi intorno alla cancellazione di questo singolare set, a quanto pare imbattutosi in gravi problemi di licenza, diritti e via discorrendo.

Il video in questione parla di Jamboree e mette alla luce diversi fattori che hanno condotto alla cancellazione del suddetto, analizzando anche come funzionavano determinate cose all’interno dell’azienda Wizards of the Coast, al momento non più collegata al franchise di carte collezionabili.

Ovviamente è sempre interessante scavare nel passato di questo genere di prodotti altamente famosi, specie se andiamo a considerare anche alcune vicissitudini intorno a queste vicende, rimaste avvolte nel mistero per tanto tempo.

Il franchise di carte si è appena ripreso recentemente da un evento molto caotico riguardante la carta di Kadabra, rientrata nuovamente nel prossimo set di carta, che richiama il set base.

Pokémon TGC: online il documentario del set di carte mai pubblicato

Così come leggiamo su Pokéguardian, potete recuperare il tutto dal sito ufficiale di Matt Matoba, l’autore del video e della ricerca in questione, che ricordiamo è sicuramente una delle più complete per quanto riguarda questa vicenda.

Il franchise di carte collezionabili continua con le sue entusiasmanti avventure anche nel mondo reale, con questa nuova chicca per tutti gli appassionati. Il video dura circa 35 minuti, e come avete letto in precedenza è volto a ricostruire un quadro distrutto nel tempo, quando dietro al TGC era ancora presente la Wizards.

E voi? Sapevate di questo set di carte perduto nel tempo? Diteci la vostra.

Fonte Pokéguardian – Matt Matoba