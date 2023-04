Yu-Gi-Oh! è uno dei TGC più apprezzati al mondo insieme a Pokémon e Magic, e così come accennato all’interno di un nostro articolo è stata mostrata la carta più rara della collezione del gioco in questione. Al momento il pezzo è all’asta online su Ebay, e le cifre raggiunte dai potenziali acquirenti sono davvero esorbitanti.

Se non lo sapevate la carta più rara del TGC ovvero ‘Tyler the Great Warrior’ (“Tyler il Grande Guerriero”) è stata messa all’asta su Ebay appunto, successivamente a un annuncio per preparare tutti gli appassionati interessati a questo grandissimo pezzo da collezione.

L’importanza di questo evento è presto detta: la carta in questione non è mai stata messa in vendita e per questo la community intorno a Yu-Gi-Oh! ha sempre considerato quest’ultima, uno dei pezzi più rari di sempre, se non quello più raro in assoluto.

Al momento, l’asta su eBay in circa una settimana ha ricevuto offerte fino a 160.000 dollari. In effetti, la carta ha superato i 100.000 dollari nella prima ora dalla pubblicazione dell’annuncio, così come leggiamo su CB.

Le offerte sono iniziate a 70.000 dollari e sono aumentate rapidamente. Al momento della pubblicazione di questo articolo, l’asta di Yu-Gi-Oh ha raccolto oltre 160.000 dollari di offerte e manca ancora una settimana alla conclusione dell’asta: quindi vi lasciamo immaginare a quanto potrebbero ammontare le cifre.

Yu-Gi-Oh!, inizia l’asta online: la carta più rara al mondo ha già raggiunti cifre da capogiro

Tyler Gressle, il proprietario della carta ha deciso quindi di liberarsene dopo averla ricevuta dalla Fondazione Make-A-Wish e dal creatore di Yu-Gi-Oh Kazuki Takahashi nel 2005.

All’epoca il ragazzo stava combattendo contro il cancro e il compianto autore dopo tante bozze creò al ragazzo una sua carta personalizzata, che senza manco a dirlo contiene proprio il nome “Tyler”.

Gressle al momento sta bene e ha deciso di vendere questa carta per aiutare la Make-A-Wish Foundation, l’associazione appena citata. Quindi gran parte del ricavato andrà in beneficenza da come potete intuire, quindi l’asta conduce a una nobile causa.

