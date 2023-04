Yu-Gi-Oh: la carta più rara sta per finire all’asta!

Pare che delle carte collezionabili più rare di sempre di Yu-Gi-Oh stia per essere messa all’asta. Esattamente il 19 aprile, una carta unica del media franchise giapponese arriverà su eBay e la sua storia sarà familiare ai fan di tutto il mondo. Dopotutto, la carta “Tyler il Grande Guerriero” è in vendita e la carta inestimabile riceverà sicuramente offerte alte da subito.

Per chi non conoscesse questa carta, questa risale al 2005 e prende il nome di un ragazzo di nome Tyler Gressle. Quest’ultimo ha ricevuto la carta dalla Fondazione americana Make-A-Wish poiché il suo grande desiderio era di dare vita ad una carta su di lui che entrasse a far parte del dal gioco di carte collezionabili. Questo suo forte desiderio è riuscito quindi ad arrivare alle orecchie del mangaka della serie Kazuki Takahashi. Il compianto mangaka ha così disegnato due disegni per la carta di Gressle, per poi firmarla prima che fosse regalata.

Gressle ha parlato a lungo della sua esperienza nell’ottenere la carta Yu-Gi-Oh. A quel tempo, il ragazzo stava combattendo una forma estremamente rara di cancro, il sarcoma indifferenziato del fegato. C’erano meno di 200 casi registrati di quel cancro negli Stati Uniti a quel tempo. Durante il suo trattamento, Gressle è riuscito a mettersi in contatto con la Fondazione Make-A-Wish, spiegando così la sua richiesta. Gressle voleva la sua carta di Yu-Gi-Oh che sottolineasse anche il suo amore per Dragon Ball. Infatti come si può notare, “Tyler il Grande Guerriero” è ispirato a Trunks del Futuro.

Il ragazzo ha conservato la sua carta unica nel suo genere e ora vuole restituirla alla Fondazione. Una parte del ricavato dell’asta andrà all’organizzazione. I battenti si apriranno tra meno di una settimana e si concluderanno il 26 aprile.

Ovviamente, non si può dire quanto costerà questa carta Yu-Gi-Oh, proprio perché è unica nel suo genere. Tuttavia, sappiamo per quali rare carte Yu-Gi-Oh sono state vendute in passato. La carta più costosa venduta fino ad oggi è Glorioso Soldato Nero, venduta per quasi 2 milioni di euro all’inizio della prima decade degli anni 200.

