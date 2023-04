Rick and Morty – The Anime: prima immagine e finestra di uscita!

Rick and Morty è uno dei più grandi spettacoli televisivi di sempre e, come abbiamo avuto modo di riportare tempo fa, il famoso duo si appresterà ad esplorare il mondo degli anime con un progetto inedito e imperdibile per tutti i fan.

Dopotutto, Adult Swim sta collaborando con Telecom Animation Film per dare vita a un nuovo progetto intitolato Rick and Morty: The Anime.

Con il presente articolo siamo entusiasti di poter rivelare e riportare quella che è la prima occhiata al progetto, che mostra lo scienziato Rick con suo nipote Morty in uno stile animato diverso da come siamo abituati a vederli.

L’immagine che riportiamo è stata rilasciata oggi durante una conferenza stampa sul futuro di HBO Max tenuta dalla Warner Bros. Discovery. Durante l’evento, una delle schermate mostrate durante l’evento ha lasciato spazio a Rick and Morty: The Anime.

First image for RICK AND MORTY: THE ANIME has been revealed.

The show will release on Adult Swim and Max (previously HBO Max) this year. pic.twitter.com/49eo2oOW0o

— Cartoon Crave (@CartoonCrave_) April 12, 2023