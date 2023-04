One Piece 1080: svelati i Frutti del Diavolo di tutti i membri della ciurma di Barbanera

I Frutti del Diavolo in One Piece sono frutti unici e incredibili che danno la possibilità a coloro che li mangiano di acquisire capacità fuori dal comune. Ne ha mangiato uno anche il protagonista, Monkey D. Rufy e come lui tantissimi altri personaggi. Con il presente articolo vogliamo introdurre alcune novità sui nuovi ai Frutti del Diavolo che il capitolo 1080 di One Piece ha introdotto!

Ci teniamo a precisare che questo articolo conterrà alcune anticipazioni. Consigliamo quindi a coloro non intenzionati a scoprire anzitempo le novità di One Piece a non proseguire ulteriormente con la lettura.

Il capitolo più recente di One Piece si apre sull’isola dei pirati Hachinosu, dove si vede Koby apparentemente in fuga dalla prigionia. Subito dopo tornano nel manga i membri della ciurma di Barbanera che presentano i loro poteri dei Frutti del Diavolo. Alcuni li avevano già mostrati, ma adesso possiamo scoprire quelli del resto della ciurma.

Cominciando da Avalo Pizarro, il capitano della 4ª nave dei Pirati di Barbanera, scopriamo che ha mangiato il Frutto Shima Shima Uomo Isola. In questo modo Pizarro ha la capacità di controllare un’intera isola. Successivamente si passa a Vasco Shoot, il capitano della 8ª nave dei Pirati di Barbanera. Era uno dei leggendari criminali condannati a vita al sesto livello di Impel Down e ha i poteri del Frutto del Diavolo Gabu Gabu Uomo alcolico.

Per ultimo, l’attenzione finisce su San Juan Wolf, il gigante più grande al mondo e il capitano della 7ª nave dei Pirati di Barbanera. Questo gigante possiede i poteri del Frutto Deka Deka Uomo Gigantizzato. Al momento non abbiamo avuto modo di vedere questi poteri in azione, ma probabilmente sono stati tutti sottratti ad altri possessori, una pratica comune tra i Pirati di Barbanera.

Marshall D. Teach stesso infatti, era in origine dotato solo dei poteri del frutto del diavolo Dark Dark di tipo Rogia, che gli consente di generare “oscurità” ed utilizzare la sua irresistibile forza di gravità. Dopo le vicende di Marineford, però, Teach si impossessa dei poteri del Frutto di Barbabianca, ossia Gura Gura, considerato il più potente dei Paramisha.