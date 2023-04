Saint Seiya – The Beginning è il prossimo film in live action dedicato ai Cavalieri dello Zodiaco, uno degli anime/manga più influenti di sempre all’interno del medium. Il 28 aprile la pellicola sarà distribuita ufficialmente nelle sale, quindi anche noi in Italia avremo a breve le prime impressioni su un progetto molto interessante.

Dato che manca poco all’uscita nipponica recentemente si è tenuta la Premiere mondiale proprio nel Paese del Sol Levante, dove insieme al film in anteprima si sono mostrati al pubblico anche tutti i membri del cast, per rispondere ad alcune domande inerenti al film ovviamente.

Così come ci riporta Comic Book, potete visionare voi stessi dal post in calce, che all’anteprima ha presenziato anche l’autore originale del manga Masami Kuramada, dove affacciandosi verso la platea ha benedetto la visione e il film, confermandosi un grande fan di questo adattamento live action, così come riportato anche in un nostro articolo.

L’autore ha infatti dichiarato a proposito del film: “Tantissime generazioni sono cresciute con i Saint Seiya, quindi anche per questo sono emozionato per questo film. Avevo sempre pensato a una trasposizione in live action del brand, ma fino ad ora non sono mai riuscito ad assistere a una cosa del genere.

Ora questo sogno è realtà e così come mi sono emozionato io quasi sicuramente anche tutti gli appassionati del franchise faranno lo stesso, vista la passione con cui è stato realizzato il film”.

Saint Seiya – The Beginning: L’apparizione di Masami Kuramada prime della Premiere del live action

A rare moment in the tenuous Hollywood/Creators relationship! Mangaka#MasamiKurumada, creator of #SaintSeiya,makes rare appearance at #Japan’s premiere of #KnightsOfTheZodiac, greeting cast and director & giving his blessing to the western film adaptationpic.twitter.com/Symh2Vamjv — Luiz Fernando (@Luiz_Fernando_J) April 18, 2023

Kuramada, al momento al lavoro su Kojirō of the Fuma Clan e Saint Seiya: Next Dimension, ha quindi donato la sua benedizione a questa pellicola alimentando allo stesso tempo anche la curiosità del pubblico presente in sala, dato il suo entusiasmo ancora non condivisibile.

Intitolato ufficialmente Saint Seiya – The Beginning, il film distribuito da Toei Animation arriverà nelle sale nipponiche il 28 aprile, mentre in Italia sarà disponibile nelle sale solamente nel mese di giugno 2023 con le seguenti date: 21/22/23.

