I Cavalieri dello Zodiaco: condivisi i primi stunt del live-action

Knights of the Zodiac (I Cavalieri dello Zodiaco) debutterà con il suo adattamento live-action questa primavera in tutto il mondo, e oggi riportiamo che un nuovo video pubblicato, mostra i primi stunt che saranno presenti nel film.

Saint Seiya: Knights of the Zodiac di Masami Kurumada è una delle serie più ricche di azione della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Presto la serie farà il suo debutto con un live-action sviluppato dalla famosa Toei Animation.

Knights of the Zodiac farà il suo debutto in tutto il mondo questa primavera, ma uscirà nei cinema di tutto il Giappone a fine aprile. Per aiutare a promuovere l’uscita del film in uscita, Knights of the Zodiac ha pubblicato un nuovo video che mostra il lavoro svolto per la realizzazione delle acrobazie dietro le quinte. Come pubblicato dal canale YouTube ufficiale di Toei, puoi dare un’occhiata al video del dietro le quinte di Knights of the Zodiac condiviso in cima al presente articolo.

Saint Seiya – The Beginning farà il suo debutto in Italia il 26 giugno. Tomek Baginski si occuperà della regia del film per Toei, Andy Cheng, noto per aver lavorato a Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, è il coordinatore degli stunt e dei combattimenti, mentre Josh Campbell e Matt Stuecken hanno scritto la sceneggiatura.

Di seguito riportiamo il cast confermato con i nomi degli attori e i loro rispettivi personaggi:

Mackenyu sarà il protagonista e interpreterà Pegasus ;

; Madison Iseman interpreterà Sienna/Athena ;

; Sean Bean sarà Alman Kiddo ;

; Diego Tinoco interpreterà Phoenix ;

; Caitlin Hutson nei panni di Castalia ;

; Famke Janssen interpreterà Guraad ;

; Nick Stahl sarà Cassios ;

; Mark Dacascos sarà Mylock

Prodotto da Toei Animation, il live-action di Saint Seiya si basa sul sensazionale anime internazionale, e porterà la saga di Saint Seiya sul grande schermo per la prima volta in live-action. Seiya, che sarà interpretato da Mackenyu, è un testardo adolescente di strada che passa il tempo a lottare per i soldi mentre cerca la sorella rapita. Quando uno dei suoi combattimenti attinge inconsapevolmente a poteri mistici che non sapeva di avere, Seiya si ritrova catapultato in un mondo di santi in guerra, un antico addestramento magico e una dea reincarnata che ha bisogno della sua protezione. Per sopravvivere, dovrà abbracciare il suo destino e sacrificare tutto per prendere il posto che gli spetta tra i Cavalieri dello Zodiaco.

Fonte – Comicbook