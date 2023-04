Tra le uscite manga Star Comics del 19 aprile 2023 si segnalano i nuovi volumi di One Piece e di Detective Conan, offerti anche in bundle con uno speciale libretto-intervista agli autori, lo speciale Starter Pack di Mashle con i primi 4 numeri e l’esordio della nuova serie Magical Girl Risuka.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 19 aprile 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice,

BUNDLE ONE PIECE n. 104 + DETECTIVE CONAN n. 102 + LIBRETTO SPECIALE

BIG n.86

di Eiichiro Oda , Gosho Aoyama

€ 10,40

UN BUNDLE ESCLUSIVO CHE CELEBRA DUE DELLE SERIE PIÙ LONGEVE E ICONICHE DEI MANGA!

One Piece e Detective Conan sono ormai due serie leggendarie, tra le più longeve e seguite del mondo fumettistico giapponese. A tal proposito, Star Comics ha in serbo per i suoi lettori un regalo sensazionale: in una sola, fantastica uscita potrete infatti accaparrarvi il volume 104 di One Piece, il volume 102 di Detective Conan e, in aggiunta, un imperdibile libretto speciale contenente una doppia intervista ai due mitici autori Eiichiro Oda e Gosho Aoyama, realizzata per celebrare il superamento del centesimo volume delle rispettive serie!

DETECTIVE CONAN n. 102

di Gosho Aoyama

€ 5,20

IL PICCOLO DETECTIVE CON GLI OCCHIALI PIÙ AMATO DEL GIAPPONE E D’ITALIA!

Durante una festa organizzata per trovare un partner, Jugo Yokomizo si imbatte in Chihaya Hagiwara! Cosa passerà mai per la testa di Chihaya mentre osserva Wataru Takagi? Quella per il “ciliegio”, l’emblema che simboleggia il mestiere del poliziotto, è una passione che si tramanda…

HAIKYU!! COLLECTION n. 4

STAR COLLECTION n.36

di Haruichi Furudate

€ 31,20

Shoyo Hinata è uno studente di terza media che, dopo aver assistito a un’entusiasmante partita di pallavolo, decide di intraprendere il lungo e faticoso cammino per diventare un giocatore di primo livello…

Contiene Haikyu!! voll. 19-24.

INUYASHA WIDE EDITION n. 10

NEVERLAND n.361

di Rumiko Takahashi

€ 9,95

Inuyasha e Koga continuano a battersi contro i malefici fratelli Juromaru e Kageromaru, le ultime incarnazioni del demone Naraku. Kageromaru, il più feroce dei due, riesce a rifugiarsi nel sottosuolo, ma Inuyasha e i suoi compagni dovranno fare il possibile per ritrovarlo, visto che il suo prossimo obiettivo sembra essere quello di divorare Kagome…

MAGICAL GIRL RISUKA n. 1

STARLIGHT n.348

di Nao Emoto , NISIOISIN

€ 6,50

UNA NUOVA SORPRENDENTE OPERA DAGLI AUTORI DI BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE E SAVAGE SEASON!

Kizutaka Kugi, un ragazzino di quinta elementare, è alla ricerca di “pedine” da utilizzare per raggiungere i propri scopi ambiziosi. A tal proposito, scopre che Risuka Mizukura, la sua nuova compagna di classe con i capelli e gli occhi rossi, in realtà è una maga dai poteri molto speciali. I due decidono di stringere un patto e, trascendendo i limiti del tempo, affronteranno un pericolo dopo l’altro in una serie di entusiasmanti avventure!

Una nuova imperdibile storia, ricca di magia e misteri, scritta dal geniale NisiOisiN (Bakemonogatari – Monster Tale) e disegnata dalla talentuosa Nao Emoto (Savage Season)!

MASHLE

STARTER PACK

di Hajime Komoto

€ 18,00

RIUSCIRÀ MASH A DIVENTARE IL MIGLIOR STUDENTE DELL’ANNO ALL’ACCADEMIA DI MAGIA… CONTANDO SOLO SUI SUOI MUSCOLI?

MASHLE STARTER PACK contiene MASHLE voll.1-4.

MASHLE n. 10

TARGET n.129

di Hajime Komoto

€ 5,20

RIUSCIRÀ MASH A DIVENTARE IL MIGLIOR STUDENTE DELL’ANNO ALL’ACCADEMIA DI MAGIA… CONTANDO SOLO SUI SUOI MUSCOLI?

Ha finalmente inizio l’esame finale per decidere chi sarà l’Illuminato Divino, da cui dipende il destino di Mash! I migliori studenti della scuola di magia Easton e della scuola magica Walkis entrano in una villa su cui sono state lanciate numerose maledizioni. Mentre nemici e compagni si sparpagliano all’interno dell’edificio, trasformatosi in un labirinto, Mash provoca un incidente a causa di una trappola di Levis!

MASHLE n. 10

VARIANT COVER EDITION

TARGET VARIANT n.129

di Hajime Komoto

€ 7,90

Il decimo volume della serie sarà disponibile anche in una fantastica edizione con Variant Cover disegnata dall’autore, un poster e uno sticker in allegato!

MIRACLE GIRLS n. 2

STARLIGHT n.349

di Nami Akimoto

€ 8,00

L’ATTESISSIMA NUOVA EDIZIONE DI UNO SHOJO FANTASY CHE HA FATTO LA STORIA!

Masaki Takamura sembra voglia impossessarsi della straordinaria invenzione di Mikage, un farmaco in grado di donare dei superpoteri! Nel frattempo, Tomomi e gli altri sono preoccupati per il susseguirsi di una serie di eventi inspiegabili… Riusciranno le due sorelle a scoprire le vere intenzioni di Masaki prima che sia troppo tardi?!

ONE PIECE n. 104

YOUNG n.343

di Eiichiro Oda

€ 5,20

PROSEGUE A VELE SPIEGATE L’EPOPEA DEL MAESTRO ODA. QUALI ALTRI RECORD POTRÀ ANCORA BATTERE?

Dopo il lungo dominio di Kaido e Orochi… il paese chiuso verrà infine liberato e aperto? I suoi abitanti torneranno a sorridere di vera gioia? Tutto dipende da un pugno di Rufy!

La saga di Wa raggiunge il culmine con un epilogo stratosferico!

SOLO LEVELING n. 12

MANHWA n.91

di Chugong , DUBU(REDICE STUDIO)

€ 9,90

ARRIVA DALLA COREA LA NUOVA SPETTACOLARE FRONTIERA DEI WEBCOMIC! SIETE PRONTI A SALIRE DI LIVELLO?

Dopo lo scontro contro il potente Baran, Jinwoo Sung completa il dungeon del Castello dei demoni che gli serviva per “craftare” la Sacra Acqua della Vita. Ma avvisaglie di una mortale minaccia giungono dall’Isola Jeju. Riusciranno gli hunter di grado S coreani e giapponesi a mettere da parte le loro rivalità per collaborare contro l’incombente minaccia? E quale sarà la posizione di Jinwoo Sung, il più recente grado S coreano?

THE GOD OF HIGH SCHOOL n. 2

di Yong-Je Park

€ 12,90

DOPO SOLO LEVELING E TOWER OF GOD, ECCO COMPLETATO IL PODIO DEI WEBCOMIC COREANI PIÙ LETTI E FAMOSI!

Nell’arena del God of High School gli scontri si susseguono uno dopo l’altro. Per Jin Mori è tempo di scendere dal ring, per lasciare il posto a Yu Mira e Han Daewi, che si troveranno ad affrontare avversari dalle tecniche straordinarie! Nel frattempo, gli organizzatori del torneo sono sulle tracce di un vecchio nemico…

TOKYO ALIENS n. 3

STORIE DI KAPPA n.322

di NAOE

€ 6,50

Sho Tenkubashi viene colpito mentre sta cercando di proteggere una ragazzina aliena e finisce letteralmente a pezzi. Akira Gunji è sotto shock, non è abituato a combattere e resiste a malapena agli attacchi successivi… Ma proprio quando sembra non ci sia più niente da fare, davanti a lui compare qualcuno di inaspettato…!

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET NEW EDITION n. 9

TURN OVER n.269

di Mika Yamamori

€ 5,90

La nuova redattrice di Akatsuki, subentrata al posto del convalescente Goro, sembra essere una ragazza molto sincera e diretta, e Fumi comincia a pensare che non starebbe male insieme al maestro. Mentre quest’idea le offusca la mente, un brivido di ansia e inquietudine la percorre, soprattutto alla luce di un imminente viaggio di lavoro dei due a Kyoto…