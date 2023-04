Star Comics annuncia un bundle speciale con One Piece e Detective Conan

La casa editrice italiana Star Comics, ha annunciato sulla sua pagina Facebook un bundle speciale con One Piece e Detective Conan. Entrambe le serie manga sono edite in Italia da Star Comics ed entrambe hanno raggiunto e superato il volume numero 100. Dunque in primo luogo questo importante traguardo è stato festeggiato con la Celebration Edition, ma ora i festeggiamenti continueranno.

Infatti abbiamo il piacere di annunciare uno speciale Bundle creato da Star Comics appositamente per l’edizione italiana. Per la prima volta tutti i fan di One Piece e Detective Conan vedranno Monkey D. Rufy e Shinichi Kudo (ossia Conan Edogawa) per la prima volta insieme. Il bundle raccoglierà il volume 104 di One Piece e il 102 di Detective Conan. In aggiunta ci sarà anche uno speciale libretto che conterrà l’esclusiva doppia intervista ai due mangaka Eiichiro Oda e Gosho Aoyama, condotta in Giappone per commemorare l’evento.

Tutti gli appassionati di questi due grandissimi e iconici manga shonen non possono lasciarsi sfuggire quest’occasione davvero unica. Infatti sarà possibile scoprire tutti i retroscena di due dei manga più longevi di sempre. Il Bundle sarà disponibile in edizione limitata a partire dal 19 aprile.

Coloro interessati ad acquistare questo bundle speciale possono aggiungerlo alla propria wishlist, direttamente dal sito web di Star Comics, seguendo questo link. In alternativa lo si può preordinare su amazon cliccando qui. Il prezzo sarà di 10,40€.

Il volume 104 di One Piece ha debuttato in Giappone 4 novembre dell’anno scorso e arriverà in Italia il 19 aprile. In questa fase del manga Rufy sconfigge Kaido. La vittoria non è più un sogno e Momonosuke annuncia al popolo che Kaido, Orochi e i Pirati delle Cento Bestie sono caduti e si dichiara ufficialmente il nuovo shogun. Nel frattempo i giornali parlano della sconfitta di Kaido e Big Mom, proclamando che Rufy e Bagy sono i nuovi Imperatori assieme a Shanks e Barbanera. In questo volume debutterà l’ammiraglio Ryokugyu che arriva al paese di Wa per prendere la testa di Rufy. Yamato, Momonosuke e i Foderi Rossi provano senza successo a contrastarlo fino a quando non interviene Shanks, che costringe l’ammiraglio alla fuga con una potente ondata di Haki.

Il volume di Detective Conan ha debuttato in Giappone il 15 settembre dell’anno scorso e raccoglie 11 capitoli del manga.