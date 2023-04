Stranger Things è stata una delle prime serie a diventare famosa su Netflix, riuscendo a catturare fin dalla prima stagione una grossa fetta di pubblico. Alcuni mesi fa si vociferava di un progetto spin-off animato riguardante il franchise, ma da allora non abbiamo saputo più nulla sull’argomento.

Ora, leggendo anche Variety, oltre che Comic Book, abbiamo conferma che i dettagli di questo progetto animato sono stati mantenuti molto riservati, nonostante qualcosina è già risaputo.

Eric Robles e Flying Bark Productions sono stati coinvolti nello sviluppo della serie, mentre i fratelli Duffer, creatori di Stranger Things, sono produttori esecutivi insieme a Shawn Levy e Dan Cohen.

Non sappiamo ancora niente al riguardo di trama, ambientazione e via discorrendo, ma oggi abbiamo almeno la conferma ufficiale: il progetto è confermato dalla piattaforma streaming.



“Abbiamo sempre sognato nel corso della nostra vita, di vedere in televisione una sorta di “Stranger Things”, così come vedevamo i cartoni il sabato mattina da bambini: è un sogno che si realizza. Non vediamo l’ora di condividere e lavorare a pieno regime con Eric Robles e la sua squadra.

Hanno creato dei disegni e dei personaggi davvero interessanti, senza contare la qualità delle animazioni: resterete davvero sbalorditi della cosa, e non vediamo l’ora di condividerlo con voi”, hanno dichiarato i fratelli Duffer in un recente comunicato stampa.

Stranger Things: Netflix conferma lo spin-off animato

Questo progetto animato a quanto pare vedrà dei personaggi completamente diversi, confermando la volontà di Netflix nell’ampliare il franchise con protagonista Hopper, Eleven, Mike, Will e tutti gli altri.

Esistendo altre dimensioni e vari “sottosopra”, probabilmente i Duffer vogliono portare al pubblico altre fette di questi mondi, e per farlo hanno ovviamente bisogno di spin-off dedicati.

Infatti questo appena discusso non dovrebbe essere l’ultimo, visto che in cantiere sono presenti altri progetti, descritti e volti ad ampliare come già accennato, il mondo di Stranger Things, dopo il successo smisurato della serie madre che ricalca e omaggia il favoloso mondo degli anni ottanta. Cosa ne pensate della questione?

Fonte Comic Book – Variety