Stranger Things è una delle serie più famose degli ultimi anni e senza ombra di dubbio ha contribuito al successo della piattaforma streaming in generale, vista la mole di persone che sottoscriveva l’abbonamento solo per visionare la serie in questione.

Questo concetto, misto all’enorme successo degli anime Netflix avrebbe portato la produzione a lavorare ad una trasposizione animata della nota serie TV, così come ci riporta Comic Book tramite What’s on Netflix, che a quanto dice ha scoperto e avuto conferma della produzione del prodotto discusso in questa sede.

L’anime sarebbe in produzione dal 2021 e dovrebbe intitolarsi Stranger Things Tokyo, portando l’avventura dei protagonisti in una delle città più affascinanti e amate al mondo; essendo una trasposizione anime possiamo anche capire il perché di questa scelta.

Nonostante Netflix non ha ancora dato conferme sulla cosa, probabilmente potrebbe essere vero specie se consideriamo le ultime interviste fatti ai creatori della serie, ovvero i Duffer’s brothers, dove parlavano appunto di uno spin-off dedicato ai personaggi della serie.

Stranger Things: ci sarà un’anime spin-off della serie TV?

Parlando nel podcast Happy Sad Confused i creatori hanno poi confermato che lo spin-off in produzione sarebbe stato diverso dal volto della serie originale, nonostante sia ovviamente ambientato nello stesso mondo dove si muovono i protagonisti di Stranger Things. Anche questo è un buon indizio che il progetto sarà un anime.

La serie principale non è ancora finita, anche se sostanzialmente è agli sgoccioli data l’imminenza della fine che avverrà probabilmente con la prossima stagione. Fatto sta che la fine potrebbe condurre a un nuovo inizio e questo confermerebbe la teoria riguardante questo anime ispirato alla serie.

Se veramente dovrebbe arrivare Stranger Things Tokyo tutti gli appassionati di serie e anime si fonderebbero per godersi il tutto. L’anime dovrebbe raccontare la storia di due fratelli appassionati di videogiochi sempre negli anni ottanta, dove successivamente all’incontro con il Sottosopra scopriranno e vivranno vicende incredibili.

La location sarà Tokyo e tutti i personaggi si muoveranno in quella che è la città “nerd” per eccellenza, dove il tutto potrebbe donare un bellissimo volto alla cosa.

Fonte Comic Book – What’s on Netflix