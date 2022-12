Stranger Things: Finn Wolfhard parla del suo anime preferito

Stranger Things è una delle più grandi serie televisive originali di Netflix.

Con la serie sembra pronta a concludere il cerchio con la prossima quinta stagione. In occasione di un’intervista, uno dei giovani attori ha rivelato non solo il suo amore per gli anime, ma ha svelato il suo anime preferito con il grande Guillermo Del Toro.

Nonostante la popolarità travolgente di Stranger Things, la serie Netflix dei Duffer Brothers deve ancora ricevere un adattamento anime. Tuttavia questo non ha impedito ai personaggi di trovare la loro strada in un crossover di anime.

L’anno scorso, i personaggi di Hawkins si sono fatti strada in un gioco per dispositivi mobili che ruotava attorno al cast di The Seven Deadly Sins, un’altra serie che ha trovato popolarità in quanto è diventata un’esclusiva Netflix.

Il gioco per cellulare era intitolato The Seven Deadly Sins: Grand Cross. Questo vedeva Undici e Hopper trasportati nel mondo degli anime per dare una mano in uno dei crossover più inaspettati degli anime.

In una recente intervista con Wired, sia Finn Wolfhard che il regista Guillermo Del Toro hanno risposto a una serie di domande per aiutare a promuovere il film d’animazione in stop-motion Pinocchio, un altro progetto di Netflix.

Così Finn Wolfhard rivela che il suo anime preferito è Death Note.

E a quanto pare, dopo aver rivelato il suo anime preferito, Wolfhard ha anche visto chainsaw Man e ne ha parlato con Del Toro.

C’è però anche la probabilità che Death Note potrebbe anche essere l’anime preferito dei Duffer Brothers. Non a caso i due hanno avviato una società di produzione che porterà ancora una volta la storia di Light e Ryuuk in un live-action in una prossima serie televisiva.

Al momento, non abbiamo ancora modo di poter riportare novità sul progetto. Come ad esempio gli attori che interpreteranno i personaggi principali di Death Note.

Tuttavia è sempre importante notare come Netflix stia continuando a sfruttare il mondo cinematografico legato agli anime. Infatti il servizio streaming sta lavorando anche alla prima attesissima serie live-action di One Piece.

Fonte – Comicbook