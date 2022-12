Chainsaw Man è stato citato insieme a Death Note in una nuova intervista riguardante il film “Pinocchio” diretto da Guillermo del Toro, dove è presente anche la star di Stranger Things Finn Wolfhard nel ruolo di Candlewick. Proprio per quanto riguarda questa nuova trasposizione tratta dalla favola di Collodi i due sono stati intervistati da Wired.

Il video è impostato come le classiche interviste che vediamo anche qui in Italia, dove i protagonisti discutono delle ricerche più “folli” diciamo così, fatte dagli utenti sulla loro persona, sfruttando appunto la voce di completamente del testo presente su Google.

Verso la metà possiamo notare la domanda sul noto motore di ricerca “A Finn Wolfhard piacciono gli anime?”, la risposta dell’attore è stata immediata, ovvero sì, anche se non è appassionato come suo fratello, a quanto pare un vero e proprio amante.

Successivamente a queste discussione Finn conferma che il suo anime preferito è Death Note, definendolo geniale e perfetto sotto tutti i punti di vista, esaltandone la sua qualità e la sua ricercatezza, specie nella trama.

Il discorso vira su Chainsaw Man e sia la star di Stranger Things che del Toro confermano di non averlo ancora visto, ma che un giorno lo faranno date le opinioni positive sul prodotto targato MAPPA.

Chainsaw Man: Finn Wolfhard e Guillermo del Toro parlano dell’anime

La persona citata da Finn è Il fratello Nick Wolfhard, un doppiatore che ha dato voce a Shun Midorikawa e Kai Minamisawa in World Trigger e a Hokuto “Toto” Mitarai nel film anime Goodbye, Don Glees! Nick Wolfhard ha anche doppiato Jack in The Last Kids on Earth ed è un popolare streamer di Twitch. Ecco perché è stato citato nel video.

Prima della conclusione della clip del Toro conferma la sua passione nel dipingere modellini insieme ad altri registi, anche se alla fine non fa nessun nome. Sicuramente un’intervista molto interessante, dato che anche questa volta si parla di anime, uno dei medium più apprezzati e diffusi di questo complesso e sfaccettato periodo.

Voi invece avete visto Chainsaw Man? O avete fatto come Finn Wolfhard e Guillermo del Toro?

Fonte ANN – YouTube Wired