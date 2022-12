Chainsaw Man: l’anime introduce un nuovo particolare Diavolo

Nella seconda parte del manga di Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto ha introdotto alcuni nuovi personaggi e di conseguenza nuovi Diavoli. La prima è stata Asa Mikata che ha stretto un patto con il Diavolo della Guerra. Recentemente poi abbiamo riportato l’introduzione del Diavolo Carestia, portando a tre la conoscenza dell’identità dei quattro cavalieri.

Ma l’anime sviluppato da MAPPA non si è ancora concluso e l’episodio più recente ha presentato agli appassionati sul piccolo schermo un nuovo particolare Diavolo.

In questo articolo ci saranno quindi alcune anticipazioni. Consigliamo a tutti coloro che non hanno intenzione di scoprire anticipatamente le novità, di non proseguire oltre.

A quanto pare la prima stagione animata ha finalmente rivelato il Diavolo del Futuro. Aki cerca di fare un patto con questa misteriosa nuova creatura. Dopo gli eventi disastrosi provocati dall’assalto di Katana Man, Aki è giunto a un bivio. Dato che gli restano solo due anni di vita, bisogna trovare una soluzione.

In Chainsaw Man ogni diavolo è una rappresentazione della paura dell’uomo nei confronti di un concetto e/o oggetto specifico. Mentre i Diavoli hanno spaziato dall’esilarante al terrificante. Il Diavolo del Futuro ne rappresenta un mix.

Lo si può descrivere come una creatura che ha le corna di un’antilope e un occhio gigante nel suo torso. Il diavolo è attualmente in possesso dell’organizzazione di Makima ed è più che disposto ad ascoltare le parole di Aki.

Il Diavolo del Futuro è disposto ad ascoltare la richiesta di Aki per ottenere più potere. Quest’ultimo infatti è intenzionato a ad eliminare quanti più diavoli possibile. Il Diavolo però gli chiede di infilare la testa nel petto. In questo modo l’essere soprannaturale può vedere il futuro di Denji, e scoprire come questo morirà lo diverte molto. Infatti chiede poco ad Aki per prestargli il suo potere.

Ora il Diavolo del Futuro si trova negli occhi di Aki e gli permette di vedere brevi scorci nel futuro. Tuttavia questo potere non rende lo invincibile. Fortunatamente, nonostante i cacciatori di diavoli abbiano subìto alcune gravi perdite, il nuovo nuovo episodio introduce alcuni nuovi alleati di Aki, Denji e Power. Questi sono il Diavolo Ragno, il Diavolo Squalo, il Diavolo della Violenza e il Diavolo Angelo.

Fonte – Comicbook