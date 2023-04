I 7 ANIME ambientati in Europa

Gli adattamenti anime sono delle opere di animazione di produzione giapponese, i cui primi esempi commerciali risalgono al 1917. Tuttavia soltanto negli anni sessanta, grazie soprattutto all’influenza delle opere di Osamu Tezuka, questo il medium riesce ad acquisire le sue caratteristiche salienti. Nel corso dei decenni successivi gli anime hanno ottenuto grande popolarità in Giappone e all’estero, e dagli anni novanta godono di una distribuzione e di un richiamo globale. Anche se sono opere giapponesi e ci si aspetta che la maggior parte siano ambientati in Giappone, molti di questi sono ambientati in Europa.

Questo infatti tutt’oggi tende a sorprendere i fan. Il fatto che le vicende di un anime prendano luogo in una località straniere, tendono a conferire molta più autenticità e ai personaggi, che sono chiaramente personaggi occidentali. Naturalmente, i due luoghi più esplorati dai mangaka e animatori giapponesi alternativi al Giappone sono l’America e l’Europa. In questa discussione quindi il nostro obiettivo è quello di individuare i 7 adattamenti animati ambientati in Europa.

I 7 adattamenti animati ambientati in Europa

Vinland Saga Le Bizzarre Avvenure di JoJo: Vento Aureo Hellsing Monster Lady Oscar The Ancient Magus Bride Phantom in the Twilight

I 7 anime in Europa

7) PHANTOM IN THE TWILIGHT

Si tratta di una serie televisiva anime giapponese e cinese prodotta dallo sviluppatore di giochi Happy Elements e animata dallo studio Liden Films. Le vicende sono ambientate a Londra, al “Café Forbidden”, un caffè misterioso che apre solo di notte. È un posto dove si riuniscono i guardiani del confine tra il mondo umano e quello delle ombre. Ton, la protagonista principale si trova nella capitale Britannica, con la sua amica Mu, per intraprendere gli studi universitari all’estero. Quando però le due ragazze cinesi arrivano in città, le loro valige vengono rubate in un batter d’occhio. Mu non si accorge nemmeno di cosa stia accadendo, mentre Ton, vede il ladro in fuga, ed è stranamente un goblin.

I 7 anime in Europa

6) THE ANCIENT MAGUS BRIDE

La location principale di questo adattamento anime, che adatte le vicende narrate nel manga di Kore Yamazaki, è l’Inghilterra, dove si trova la casa del mago Elias, a poche ore da Londra. Quest’uomo porta a casa un bambino di nome Chise Hitori e la informa che d’ora in poi vivrà con lui. Quest’ultima ha solo 16 anni ma non ha né famiglia né speranze e sembra che per lei tutte le porte siano chiuse. Tuttavia un incontro casuale pare cambiare il suo destino. Nel momento più buio appare davanti ai suoi occhi un misterioso mago che le offre una possibilità che non può rifiutare.

I 7 ANIME INEuropa

5) LADY OSCAR

La serie è ambientata in Francia, negli ultimi anni dell’ancien régime, e racconta in maniera dettagliata la vita nella corte di Versailles e gli anni della rivoluzione del 1789. In Italia ha riscosso un fortissimo successo tra gli anni 80 e 90. La serie anime prodotta da Tokyo Movie Shinsha, adatta il manga scritto e disegnato da Riyoko Ikeda e narra la vita della regina Maria Antonietta dall’arrivo in Francia fino alla sua morte. Sarà affiancata dal personaggio immaginario Oscar François de Jarjayes, una donna cresciuta come un soldato, che stringe una profonda amicizia con la regina, ma aderirà al popolo nei tumulti antecedenti la Rivoluzione francese.

I 7 anime in Europa

4) MONSTER

Sviluppato dallo studio di animazione Madhouse, l’anime di Monster adatta gli eventi presenti nel manga scritto e disegnato da Naoki Urasawa. La storia è ambientata in Germania e segue le vicende del brillante neurochirurgo giapponese Kenzo Tenma e i suoi sforzi per fermare Johan Liebert, un suo ex paziente diventato un pericoloso serial killer. Si tratta di una delle migliori serie seinen di sempre ed infatti ha riscosso un forte successo sia commerciale che di critica. P per questo è stato insignito di numerosi premi ed è considerato uno dei migliori manga di tutti i tempi.

3) HELLSING

Hellsing è una serie seinen ambientata nell’Inghilterra vittoriana, e l’adattamento anime è prodotto dallo studio Gonzo. Hellsing è un’organizzazione segreta supportata dal governo inglese che da tempo combatte contro le creature della notte che minacciano gli esseri umani. L’attuale leader è Lady Integra Hellsing, una donna che ha visto morire la sua intera famiglia per mano dello zio intenzionato ad impossessarsi della sua eredità. La serie si distingue sia per il suo humor nero e anche per la satira indirizzata alle diverse confessioni religiose, che nel manga assomigliano più a fanatiche organizzazioni segrete.

2) LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO: VENTO AUREO

Si tratta della è la quinta parte del manga di Hirohiko Araki, e lo studio David Production ha sviluppato un adattamento anime. Si tratta del miglior esempio di serie anime ambientata in Italia. Infatti Vento Aureo racconta le avventure di Giorno Giovanna, un ragazzo dotato di poteri Stand, che cerca di detronizzare il boss di un’organizzazione mafiosa di nome Passione. Il giovane vive a Napoli e segue il suo sogno di diventare una GangStar.

1) VINLAND SAGA

L’anime di Vinland Saga, sviluppato da MAPPA, adatta le vicende ambientate in Europa, nell’undicesimo Secolo. Qui i popoli vichinghi sono una forza inarrestabile e nessuna costa del continente è al sicuro dalle loro navi. L’anime che adatta il manga scritto e disegnato da Makoto Yukimura è caratterizzata da un’epica narrazione che intreccia la Grande Storia e le vicende personali di un gruppo di personaggi come il giovane Thorfinn, il cui unico scopo è placare la sua sete di vendetta, e Askeladd, astuto capo di una torma di vichinghi.