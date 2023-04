Tra le uscite J-POP Manga del 12 aprile 2023 si segnala il primo volume di Ottoman, la divertente commedia sci-fi popolata da alieni e supereroi da fumetto.

Si conclude anche la rom-com in salsa Super Sentai di Love After World Domination con il sesto e conclusivo volume.

La relazione del Red Gelato, Fudo Aikawa, e della Principessa della Morte, Desumi Magahara, è arrivata al punto di svolta. Cosa succederà quando il Giappone verrà attaccato da potentissimi “villain” d’oltreoceano?

Arrivano i volumi 3 di Ice Guy & Cool Girl e de La Nave di Teseo e continuano Alice in Borderland 8, Kemono Jihen 16, Mission: Yozakura Family 11, Under Ninja 07 e BJ Alex 13.

Per Edizioni BD sarà invece disponibile l’atteso House of Slaughter 2 – Scarlatto, secondo volume dello spin-off di Something is killing the children la serie vincitrice del Premio Eisner James Tynion IV e Werther Dell’Edera, scritto da Sam Johns, illustrato da Letizia Cadonici con i colori di Francesco Segala.

Quali segreti registrano i misteriosi scribi dell’Ordine di San Giorgio, le Maschere Scarlatte, all’interno delle ombre di Casa Slaughter?

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 12 aprile 2023.

Le uscite J-POP Manga del 12 aprile 2023

Alice in Borderland 8

di Haro Aso

€ 12,00

Arisu, un ex studente disoccupato e appassionato dei videogiochi, si ritrova improvvisamente catapultato nella Tokyo alternativa di una “Terra di confine” identica in tutto e per tutto a quella reale, ma deserta e diroccata. In compagnia di due amici, il duro Karube e l’erotomane Chota, Arisu sarà costretto ad affrontare in quello scenario desolato un vero e proprio survival game, nella forma di una sequenza di giochi dalla difficoltà potenzialmente… mortale. Riusciranno i tre ragazzi a sopravvivere a questo nuovo, pericoloso mondo? Chi ha creato tutto questo? Ma, soprattutto, c’è un modo, per loro, di tornare alle loro vite originali?

Ice Guy & Cool Girl 3

di Miyuki Tonogaya

€ 6, 50

Quando Himuro si emoziona, gli oggetti a lui vicini iniziano a congelare e, nelle occasioni più gravi, egli può perfino evocare suo malgrado una tempesta di neve. A scaldare il cuore del giovane, solo la cotta che prova per Fuyutsuki: riuscirà a fare un passo verso di lei o resterà congelato sulle sue? Himuro può godere della compagnia di Fuyutsuki anche nel tempo libero, durante una gita sulla neve e in una serata dedicata ai videogiochi. Gradualmente ma costantemente, la distanza tra i due si riduce e i ricordi che stanno creando insieme sono sempre più numerosi…

Under Ninja 7

di Kengo Hanazawa

€ 7,50

I ninja, un tempo glorioso reparto in forze all’esercito giapponese, fu smantellato dopo la Seconda Guerra Mondiale e da allora sembrano scomparsi. Tuttavia, in realtà, esiste ancora in segreto e si dice che il suo numero sia addirittura di 200 mila unità. Camminano tra di noi, si nascondono in piena vista, in attesa di ordini per la loro prossima missione. Ad alcuni di loro, però, di ordini non ne arrivano mai! È questo il caso di Kuro Kumogakure, un giovane ninja disoccupato che non studia, né cerca altri lavori. Dopo una lunghissima attesa, Kuro riceve finalmente una missione da parte dei suoi superiori: è il momento di dimostrare che anche lui è un ninja a tutti gli effetti!

La nave di Teseo 3

di Toshiya Higashimoto

€ 7,50

Nel 1989, nella Scuola Elementare Otouso ventuno persone muoiono avvelenate. Shin, il figlio dell’uomo accusato del crimine, dopo essersi ritrovato nel villaggio di Otouso sei mesi prima del tragico evento, inizia a indagare, ma la sua intromissione nel corso degli eventi porta a conseguenze inaspettate…

Mission: Yozakura Family 11

di Hitsuji Gondaira

€ 5,90

Tsubomi appare nel subconscio di Taiyo chiedendogli di ucciderla e dandogli due indicazioni necessarie da seguire. In seguito alle parole della donna, il ragazzo decide così di provare l’esame per diventare spia di rango argento ma, con sua grande sorpresa, gli esaminatori incaricati sono proprio i fratelli Yozakura.

Kemono Jihen 16

di Sho Aimoto

€ 6,00

Per indagare sul passato di Inari, il gruppo di Kabane si mette alla ricerca delle kitsune di Kyoto. Si imbatte così nei membri di “Genji”, unità del dipartimento di pubblica sicurezza della polizia prefetturale che investiga sui kemono. Gli agenti sono tutti esseri umani e il loro leader, Raiden Minamoto, sembra nutrire un forte rancore verso i tanuki… Con l’idea di collaborare per infiltrarsi nella tana delle volpi, Raiden e i suoi propongono un incontro a Kabane e compagni: umani e mostri… potranno mai andare d’accordo?

Love After World Domination 6

di Hiroshi Noda e Takahiro Wakamatsu

€ 6,50

Fudo Aikawa, il leader dei Gelato 5, e Desumi Magahara, principessa a capo della malvagia società segretta Gekko, portano avanti la propria relazione nella segretezza più assoluta… che l’appuntamento di Natale sia l’occasione buona per il loro primo bacio? In una relazione come la loro è vietato rilassarsi… perché il pericolo è sempre dietro l’angolo!

Ottoman 1

di Shinnosuke Kanazawa

€ 6,50

Soya, un impiegato insoddisfatto, viene coinvolto in un incidente all’uscita del lavoro e… un extraterrestre si impossessa del suo corpo!

Nel frattempo, un altro alieno ha assalito Yuka, la sua adorata moglie. Ha così inizio la sotira di Ottoman, un supereroe che con la forza dell’amore combatte per proteggere la sua sposa e il mondo!

BJ Alex 13

di Mingwa

€ 9,90

In una giornata di pioggia, Dong-gyun e Jiwon si sono incontrati e quest’ultimo è finalmente riuscito ad aprire il suo cuore. La loro strada insieme è però solo all’inizio e tra i due sono necessari ancora molti chiarimenti… Ma subito si presenta l’occasione perfetta: il compleanno di Dong-gyun, che Alex è deciso a festeggiare in grande stile!

– Edizioni BD –

HOUSE OF SLAUGHTER 2 – Scarlatto

di James Tynion Iv, Sam Johns, Werther Dell‘Edera, Letizia Cadonici e Francesco Segala

€ 15,00

Quali segreti registrano i misteriosi scribi dell’Ordine di San Giorgio, le Maschere Scarlatte, all’interno delle ombre di Casa Slaughter? Innamorato dei racconti sui cacciatori, che siano del passato o ancora in attività, Edwin Slaughter riesce solo a scrivere storie, mai a viverle. Fino a quando la presenza di un leggendario mostro uccisore di bambini costringe Edwin a mettersi in gioco in prima persona. Riuscirà a sopravvivere abbastanza a lungo da documentare la sua esperienza o perirà prima che la sua storia possa essere raccontata?

