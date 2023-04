Tutte le uscite Star Comics, manga e non solo, della settimana

Tra le uscite manga Star Comics del 12 aprile 2023 si segnala l’uscita dell’ultimo numero di Demon Slayer, che viene celebrata con varie iniziative tra cui i tram a tema in giro per Milano, oltre che del box contenente i due numeri di Takopi’s Original Sin.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 12 aprile 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice, ricordandovi anche gli slittamenti che hanno subito alcuni titoli.

Le uscite manga Star Comics del 12 aprile 2023

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA n. 23

BIG n.86

di Koyoharu Gotouge

€ 5,20

IL NUOVO MANGA DEI RECORD EREDE DI DRAGON BALL E ONE PIECE!

La battaglia tra Muzan Kibutsuji, capostipite dei demoni, e il gruppo di Tanjiro è ormai alle battute finali! Le quattro medicine somministrate da Tamayo a costo della propria vita hanno indebolito Muzan e lo stanno mettendo sempre più con le spalle al muro. Quale sarà il destino di Tanjiro, Nezuko e del resto della Squadra Ammazza Demoni? Che il conflitto contro i terribili mostri che si protrae da lunghissimo tempo stia finalmente per giungere alla sua conclusione?!

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA n. 23

VARIANT COVER EDITION

BIG VARIANT n.86

di Koyoharu Gotouge

€ 7,90

IL NUOVO MANGA DEI RECORD EREDE DI DRAGON BALL E ONE PIECE!

Edizione Variant Cover con effetti speciali e un esclusivo mini-shikishi in allegato!

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA n. 23

LIMITED EDITION CON BOX

BIG LIMITED n.86

di Koyoharu Gotouge

€ 29,90

IL NUOVO MANGA DEI RECORD EREDE DI DRAGON BALL E ONE PIECE!

Limited Edition con box e volume 23 in edizione regular!

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 34

di Gosho Aoyama

€ 6,50

Dopo la soluzione del misterioso messaggio di sangue, Conan torna sulle tracce degli Uomini in Nero indagando sul complice di Pisco, che crede sia stato presente in occasione del caso dell’Haido City Hotel. I sospetti di Conan ricadono sulla famosa attrice americana Chris Vineyard e, insieme a Heiji Hattori, si mette alla ricerca di una straniera sospetta con cui ha spesso a che fare…

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 12

di Akira Toriyama

€ 15,00

Shenlong, resuscitato da Dio, esaudisce il desiderio di riportare in vita tutte le persone uccise dal Gran Demone Piccolo. Nel frattempo, Goku si sottopone a duri allenamenti per essere in grado di sconfiggere Piccolo… Qualche anno dopo, vecchi e nuovi avversari si ritrovano alla nuova edizione del Torneo Tenkaichi!

ERNEST & REBECCA n. 8

NON UN GIORNO COME GLI ALTRI

STAR LOLLIPOP n.17

di Antonello Dalena , Guillaume Bianco

€ 12,90

Il grande giorno è arrivato: Rebecca ha 7 anni! E il suo primo giorno da bambina grande che non è più una piccola pulce inizia con il botto… Tra il suo amico François malato, il piccolo gatto abbandonato e l’enorme cane che li attacca, Rebecca non ha nemmeno il tempo di andare a scuola! E poi c’è la situazione con Ernest, che si complica… Cosa succederebbe se non potesse più contare su di lui?

FANGS n. 2

QUEER n.57

di Billy Balibally

€ 6,90

UN MUST HAVE PER TUTTI I FAN DEL BOYS’ LOVE!

En e Ichii vanno a vivere insieme, e il neovampiro inizia a conoscere il suo nuovo mondo, ma pian piano si rende conto che essere un pair non è poi così semplice… Sembra infatti che Ichii abbia un passato nascosto…

MIX n. 17

MUST n.137

di Mitsuru Adachi

€ 5,50

L’istituto Meisei avanza con baldanza e senza troppi problemi fino alle finali del torneo estivo! Con l’aumentare della calura, però, la storia e i ricordi di tante estati cominciano a risvegliarsi.

Il Kenjo, il Seinan e… l’Eishin? Questa sarà la stagione fatidica?!

ONE PIECE NEW EDITION n. 98

GREATEST n.270

di Eiichiro Oda

€ 5,20

LE AVVENTURE DELLA BANDA DI PIRATI PIÙ CASINISTA E RUMOROSA ALLA RICERCA DEL ONE PIECE!

Mentre divampa lo scontro finale sull’Isola degli Orchi, Yamato, progenie di Kaido, esprime la volontà di combattere al fianco di Rufy. Nel frattempo l’Imperatore a capo dei Pirati delle Cento Bestie, tra lo sgomento dei presenti, illustra la vera natura del progetto per la Nuova Onigashima: insieme a Big Mom intende far precipitare il mondo nel terrore!

TAKOPI’S ORIGINAL SIN n. 1

di Taizan5

€ 6,50

LA MINI-SERIE RIVELAZIONE DI MANGA PLUS! FRA GLI ANNUNCI PREFERITI DAI LETTORI A LUCCA COMICS & GAMES!

Takopi è un abitante del pianeta Happy sceso sulla Terra per diffondere la felicità. Una volta qui, fa di tutto pur di riuscire a far tornare il sorriso sul volto di Shizuka, la bambina che l’ha aiutato, ma l’ambiente che la circonda è opprimente, qualcosa di inimmaginabile per il puro e innocente Takopi. Quale peccato avrà mai commesso il piccolo alieno che voleva solo che l’amica tornasse a sorridere?

Non perdetevi uno dei titoli più attesi e controversi di quest’anno, dolce e agghiacciante al tempo stesso, carico di importanti spunti di riflessione, humor nero e tragica ironia!

TAKOPI’S ORIGINAL SIN n. 2

di Taizan5

€ 6,50

LA MINI-SERIE RIVELAZIONE DI MANGA PLUS! FRA GLI ANNUNCI PREFERITI DAI LETTORI A LUCCA COMICS & GAMES!

Alla fine, il tragico misfatto è venuto alla luce. Nonostante le domande poste dalla polizia, Shizuka rimane dell’idea di proseguire con il piano, mentre Azuma fa in modo di svincolarsi abilmente. Così Shizuka si trova a dirigersi verso Tokyo solamente con Takopi… Come si concluderà questo agghiacciante dramma fantascientifico che mette in scena degli studenti delle elementari e un simpatico quanto ingenuo alieno?!

TAKOPI’S ORIGINAL SIN – BOX – CONTIENE I DUE VOLUMI E GADGET SPECIALI

di Taizan5

€ 16,90

LA MINI-SERIE RIVELAZIONE DI MANGA PLUS! FRA GLI ANNUNCI PREFERITI DAI LETTORI A LUCCA COMICS & GAMES!

Entrambi i numeri che compongono la miniserie saranno disponibili in un fantastico box da collezione che conterrà i due volumi e dei fantastici gadget in allegato!

VANISHING MY FIRST LOVE n. 4

SHOT n.261

di Aruko , Wataru Hinekure

€ 6,50

Aoki, che si è dichiarato con la stessa risolutezza di chi sta andando al patibolo, si sente incredibilmente rispondere da Ida: “Proviamo a frequentarci?”…! Ma la storia d’amore tra i due liceali continua a essere travagliata, tanto che potrebbero persino lasciarsi prima di Natale! Nel frattempo, Hashimoto e Akkun hanno qualche presentimento sulla piega che prenderà la questione grazie all’influsso del Natale…