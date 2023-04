Avevamo già annunciato gli slittamenti scorsi della casa editrice Star Comics, che come anticipato numerose volte sta slittando alcune nuove uscite per via dei ritardi dovuti alla crisi della carta. Il problema persisteva già da molto tempo, e la mazzata finale è stata scagliata dal COVID-19, che ha messo maggiormente in difficoltà questo settore.

Con la speranza di una ripresa repentina su questa situazione, in calce vi alleghiamo tutti gli slittamenti della nota casa editrice, confermati tramite il loro sito ufficiale.

Star Comics: tutti i nuovi slittamenti dei manga di prossima uscita:

Aggiornamento 3 aprile 2023:

GIGANTIS n. 1 previsto per il 10 maggio, sarà disponibile dal 12 luglio 2023.



previsto per il 10 maggio, MAGICAL GIRL RISUKA n. 1 previsto per il 12 aprile, sarà disponibile dal 19 aprile 2023.



previsto per il 12 aprile, MIRACLE GIRLS n. 2 previsto per il 12 aprile, sarà disponibile dal 19 aprile 2023.

Aggiornamento 27 marzo 2023:

ASSASSIN’S CREED VALHALLA previsto per il 19 aprile, sarà disponibile dal 26 aprile 2023.



previsto per il 19 aprile, NIRVANA n. 2 previsto per il 19 aprile, sarà disponibile dal 24 maggio 2023.

Aggiornamento 16 marzo 2023:

(ANTICIPO) SHAMAN KING FLOWERS n. 4 previsto per il 3 maggio, sarà disponibile dal 26 aprile 2023.

previsto per il 3 maggio, (ANTICIPO) YURI IS MY JOB! – pack con i primi 2 volumi, 2 stand-up figure e diorama in omaggio n. 4 previsto per il 3 maggio, sarà disponibile dal 26 aprile 2023.

previsto per il 3 maggio, (ANTICIPO) I CAVALIERI DELLO ZODIACO – SAINT SEIYA FINAL EDITION n. 5 previsto per il 3 maggio, sarà disponibile dal 26 aprile 2023.

previsto per il 3 maggio, (ANTICIPO) MY HERO ACADEMIA n. 36 previsto per il 3 maggio, sarà disponibile dal 26 aprile 2023.

previsto per il 3 maggio, (ANTICIPO) FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE n. 8 previsto per il 3 maggio, sarà disponibile dal 26 aprile 2023.

previsto per il 3 maggio, (ANTICIPO) BLUE BOX n. 3 previsto per il 3 maggio, sarà disponibile dal 26 aprile 2023.

previsto per il 3 maggio, (ANTICIPO) A COUPLE OF CUCKOOS n. 3 previsto per il 3 maggio, sarà disponibile dal 26 aprile 2023.

previsto per il 3 maggio, (ANTICIPO) RANKING OF KINGS n. 1 previsto per il 3 maggio, sarà disponibile dal 26 aprile 2023.

previsto per il 3 maggio, (ANTICIPO) SWEET PAPRIKA: BLACK, WHITE & PINK previsto per il 3 maggio, sarà disponibile dal 26 aprile 2023.

Aggiornamento 13 marzo 2023:

TRESE n. 5 previsto per il 17 maggio, sarà disponibile dal 14 giugno 2023.

previsto per il 17 maggio, KAIJU No. 8 n. 8 previsto per il 19 aprile, sarà disponibile dal 24 maggio 2023.

Aggiornamento 23 febbraio 2023:

ONE PIECE n. 104 previsto per il 29 marzo, sarà disponibile dal 19 aprile 2023.



previsto per il 29 marzo, DETECTIVE CONAN n. 102 previsto per il 29 marzo, sarà disponibile dal 19 aprile 2023.

previsto per il 29 marzo, BUNDLE ONE PIECE n. 104 + DETECTIVE CONAN n. 102 + LIBRETTO SPECIALE previsto per il 29 marzo, sarà disponibile dal 19 aprile 2023.

previsto per il 29 marzo, LOW OMNIBUS – cofanetto con due volumi previsto per il 22 marzo, sarà disponibile dal 24 maggio 2023.

Aggiornamento 24 gennaio 2023:

MASHLE n. 10 previsto per il 22 marzo, sarà disponibile dal 19 aprile 2023.

Aggiornamento 10 gennaio 2023:

WHAT ABOUT TOMORROW – ASHITA WA DOCCHIDA! n. 1, WHAT ABOUT TOMORROW – ASHITA WA DOCCHIDA! n. 1 – con illustration card e WHAT ABOUT TOMORROW – ASHITA WA DOCCHIDA! n. 1 VARIANT COVER EDITION previsti per l’1 febbraio, saranno disponibili dal 5 aprile 2023.

Aggiornamento 15 dicembre 2022:

HAIKYU!! COLLECTION 4 previsto per il 22 febbraio, sarà disponibile dal 19 aprile 2023.

Aggiornamento 7 dicembre 2022:

A TE CHE CONOSCI L’AZZURRO DEL CIELO – HER BLUE SKY ROMANZO previsto per il 18 gennaio 2023, sarà rinviato a data da destinarsi. Comunicheremo la nuova data di uscita non appena possibile.

Aggiornamento 27 maggio 2022:

DRAGON QUEST THE ADVENTURE OF DAI n. 6 previsto per il 15 giugno 2022, al momento è previsto per il 31 dicembre 2023.



Fonte Star Comics