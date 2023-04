Mashle: Magic and Muscles 148, per il pubblico è troppo simile a Fullmetal Alchemist

Mashle: Magic and Muscles ha appena pubblicato il suo primo episodio anime (anche se in questo caso l'”accusa” la si fa nel capitolo 148 ndr) e senza manco a dirlo il pubblico lo ha già accostato a opere cult come Fullmetal Alchemist, accusandolo addirittura di plagio, anche se qui la questione è sempre opinabile.

In qualsiasi opera creativa, narrativa, e di fantasia, la cultura visiva può inconsciamente far inserire alcuni elementi di determinate storie lette e viste in precedenza nella propria, specie se parliamo di racconti parodia di alcune storie famose così come accade con Mashle: Magic and Muscles.

Così come leggiamo su Anime Senpai, Myjitsu, un autorevole sito web giapponese ha acceso questo dibattito, ponendo al centro l’opera in questione in maniera negativa al momento, visto che parla di una sorta di copia/plagio all’opera già citata di Arakawa.

Mash nel capitolo 148 si ritrova davanti alla “Porta dello Scambio Equivalente”, un nome che richiama a “Porta della Verità”di FMA.

Qui il guardiano della porta fa un patto con Mash, dove quest’ultimo deve donargli i suoi “beni più desiderati della vita”. Dopo la sequenza sbucano numerose mani che vogliono trascinare il protagonista dell’oscurità.

La porta di Fullmetal Alchemist funziona in questo modo: chiunque disobbedisce o va contro alle leggi dell’Alchimia, si ritrova di fronte a questa porta, dove, proprio come in Mashle, appaiono delle mani che trascinano il personaggio nell’oscurità, visto che anche in questo caso si deve obbedire alla “Legge dello Scambio Equivalente”.

Senza ombra di dubbio le scene sono molto simili e i commenti virano dal plagio/copia, fino alla critica diretta a Shonen Jump: “Non posso credere che Weekly Shonen Jump l’abbia approvata”. O ancora “Questa non è una parodia; è direttamente un plagio della storia; non mi sembra che l’autore rispetti il lavoro di Hiromu Arakawa (autrice di Fullmetal Alchemist)”.

Mashle: Magic and Muscles è già una parodia di altre serie note come One Punch Man e persino Harry Potter, quindi non sappiamo quanto sia sottile la linea tra plagio e parodia. Voi cosa ne pensate?

