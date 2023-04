Un live-action fan made manda in visibilio il pubblico

Attack on Titan: un live action fan made fa impazzire il pubblico

Attack on Titan si sta apprestando alla sua conclusione anime, dopo aver chiuso la narrazione qualche anno fa con la pubblicazione dell’ultimo capitolo del manga creato dalla mente di Hajime Isayama. Il successo è stato davvero senza tempo e a oggi il franchise è uno dei più importanti di sempre all’interno del panorama artistico nipponico.

Con il successo del manga è ovviamente arrivato anche la trasposizione anime, che successivamente ha portato anche al live action dedicato nel 2015. Quest’ultimo è diretto da Shinji Higuchi e cerca ovviamente di portare in real life una delle storie più cruente e drammatiche di sempre, tentando un’impresa davvero “titanica”.

Non serve un esperto per comprendere quanto sia complesso portare in un live action tutti gli elementi visivi distintivi di AoT, ma anche se tra alti e bassi il film in questione ha centrato alcune cose, mentre ha oscurato completamente le altre.

In un periodo dove questo genere di produzioni sono all’ordine del giorno non è difficile che Netflix pensi di riportare in auge un tale prodotto, inserendolo nel già ampio palinsesto dedicato ad anime e live action.

Detto questo oggi vi vogliamo riportare una clip andata virale su Twitter, dove un utente ha creato un piccolo video al riguardo. Il post in questione è di @somoskudasai e al momento è a quota 4,4 milioni di visualizzazioni: numeri da capogiro senza dubbio.

L’artista Masashi Imagawa è entrato nei trand dopo un video con una proposta di adattamento “live-action e CGI” per “Shingeki no Kyojin (Attack on Titan)”. Molte persone hanno elogiato il fatto che sia molto meglio del vero live-action. Quest’ultima frase è interessante se ci pensiamo, perché allo stesso tempo riflette anche l’opinione del pubblico per quanto riguarda il prodotto in real life dedicato all’opera d’Isayama.

El artista Masashi Imagawa se volvió tendencia luego de un video con una propuesta de adaptación "live-action y CGI" de "Shingeki no Kyojin (Attack on Titan)". #shingeki ✨ Muchas personas alabaron que se mira mucho mejor que el verdadero live-action.pic.twitter.com/MFdXlJgiXM — Kudasai (@somoskudasai) April 6, 2023

Inoltre c’è da dire che il prodotto è senza dubbio di alto livello e pone tantissima curiosità a tutti gli appassionati del franchise, ansiosi di visionare una delle opere anime/mangia più importanti degli ultimi anni magari sul grande schermo con una trasposizione CGI/Live action. Cosa ne pensate?

