Dragon Ball: un fan ha trasformato la sua stanza in un paradiso Saiyan

Dragon Ball è uno dei migliori e più amati battle shonen di sempre e le ragioni sono molte. L’impatto che la serie di Akira Toriyama ha avuto sul mondo del manga in generale è tangibile attraverso altri manga che hanno ereditato diverse peculiarità. Goku e i guerrieri Z hanno segnato inoltre, l’adolescenza e l’infanzia di tantissimi fan sparsi in tutto il mondo. Come spesso accade un vero fan non può limitarsi a leggere il suo manga o a guardare il suo anime preferito.

Infatti molti si lasciano andare al merchandising fino a diventare dei veri e propri collezionisti. Ma se si tratta di Dragon Ball, allora forse c’è quasi troppo merchandising da riuscire a possedere e conservare.

Con il presente articolo vogliamo riportare un interessante caso di un collezionista di merchandising di Dragon Ball, che per conservare i suoi oggetti da collezione ha trasformato la sua casa completamente in un paradiso Saiyan.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider bboykenlaw. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Wellcome to DB univers collection #dragonball pic.twitter.com/VNNYNd4fVx — 拳ロー🇯🇵Manga Anime Games News Japan only (@bboykenlaw) March 27, 2023

Un fan di Dragon Ball ha trasformato il seminterrato di casa sua in un paradiso dei Saiyan. Nel video si possono individuare innumerevoli pezzi di merchandising, inclusa una statua a grandezza naturale di Gohan Super Saiyan 2. Non sorprende vedere che questa stanza abbia registrato tantissimi click e visualizzazioni tra i fan della serie.

La serie Super disegnata da Toyotaro ha aggiunto altri personaggi, aumentando ancora le possibilità di merchandising. Infatti Dragon Ball Super attraverso i nuovi archi narrativi ha introdotto Granolah, protagonista dell’arco di Granolah il Sopravvissuto. Oltre a lui ha debuttato l’organizzazione criminale nota come Heeters e una versione molto più potente di Freezer.

Al momento è incorso un arco incentrato sugli eventi narrati nell’ultimo lungometraggio della serie, Super Hero. Questo ha riscosso un forte successo al botteghino e i creatori del film hanno confermato che il prossimo progetto sarebbe già in sviluppo. Al momento, ci sono pochi dettagli sul prossimo progetto per la serie ma fino ad allora, i fan incrociano le dita per il ritorno dell’anime sul piccolo schermo.

Fonte – Comicbook