Dragon Ball: lo scopo dello scenario romantico tra Trunks e Mai secondo Toriyama

Dragon Ball rappresenta uno dei migliori battle shonen di sempre nonché uno dei più amati tra gli appassionati. Nel corso degli anni ha introdotto un elevato numero di personaggi e con la serie Super, disegnata da Toyotaro e supervisionata da Akira Toriyama, il numero dei personaggi è chiaramente aumentato.

Ma oltre ad aver introdotto nuovi personaggi, moltissimi sono tornati in Dragon Ball Super. Con il presente articolo vogliamo riportare una parte di una vecchia intervista di Akira Toriyama, risalente al 2013, in cui parlava della situazione sentimentale tra Trunks e Mai e del motivo per cui la banda di Pialf sia tornata con qualche anno in meno.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider DBSChronicles. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Toriyama's comments from 2013 on why he put a romantic angle with Mai and Trunks.

