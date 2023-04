Dragon Ball: I segreti della serie che ha conquistato il mondo

5. Adattabilità di Dragon Ball

Un’altra ragione per cui Dragon Ball ha avuto tanto successo è la sua adattabilità. La serie è stata adattata in numerosi formati, tra cui anime, film, videogiochi e manga spin-off. Ciò significa che i lettori hanno molte opzioni per continuare a seguire la serie e immergersi nel mondo di Dragon Ball. Inoltre, i fan possono trovare merchandising di Dragon Ball in molte forme, dai vestiti alle tazze, ai poster e altro ancora, il che rende facile per loro mostrare la loro passione per la serie.