Dragon Ball Z – le 7 migliori scene di sempre

Dragon Ball è uno dei più famosi e amati battle shonen di sempre che ha conquistato tantissimi fan di diverse generazioni nel corso degli anni. Questo è stato possibile grazie anche alla continuità di cui gode Dragon Ball che, una volta conclusosi verso la metà degli anni 90, ha proseguito le vicende di Goku con la serie Super.

Gli elementi che hanno reso Dragon Ball una serie di successo sono diversi, ma in generale sono tutti quei fattori tipici del manga shonen, in questi caso molto marcati. Il protagonista, Goku, è un guerriero ingenuo, estremamente buono e che crede nell’amicizia e nell’onestà. Ama incontrare avversari sempre più forti per poter capire se può superare il suo livello. Gli scontri in Dragon Ball Z sono spettacolari e l’elemento principe che ha fatto del manga di Toriyama un must per tutti i fan sono le trasformazioni.

In questa discussione vogliamo analizzare e descrivere le 7 migliori scene dell’anime di sempre.

Dragon Ball Z – le 7 migliori scene dell’anime di sempre

Prima di proseguire con la presente lista, ci teniamo a precisare che questa non seguirà un ordine preciso delle scene che consideriamo le migliori di sempre.

7) LA MORTE DI VEGETA CONTRO FREEZER

Vegeta è tra i personaggi più di rilievo della serie scritta e disegnata da Akira Totiyama. Conosciuto da tutti i fan come il principe dei Saiyan, fin dal suo debutto ha dimostrato di essere determinato e deciso nel raggiungere i suoi obiettivi. Per di più l’attaccamento alla sua razza lo ha sempre reso fiero senza mai dubitare delle sue capacità. Arrogante, egoista e inizialmente spietato, si è reso protagonista di una scena iconica durante l’arco di Freezer. Si tratta del momento della sua morte, prima della quale si rivolge a Goku, in lacrime, non come un rivale ma come un compagno superstite della stirpe dei Saiyan.

6) CRILIN SALVA C-18

Probabilmente Crilin è tra i personaggi più amati tra gli appassionati anche perché è il terrestre più forte di sempre. Senza dubbi Crilin non è al livello dei personaggi più rilevanti della serie ma ha sembra giocato ruoli chiave. Uno dei migliori da ricordare è quello relativo all’arco degli androidi, quando vengono presentati C-16, C-17 e C-18. Quest’ultima era un essere umano che, con suo fratello C-17, viene trasformata in un androide forte e pericoloso. Bulma riesce a costruire un telecomando che consente di attivare il dispositivo di autodistruzione dell’androide. Crilin però lo distrugge salvando C-18, della quale si innamorerà.

5) PICCOLO CHIEDE A GOKU DI COMBATTERE CONTRO RADISH

All’inizio di Dragon Ball Z, debutta una nuova minaccia. Si tratta del fratello di Goku, Radish, che per arrivare a Goku rapisce suo figlio Gohan. Piccolo, che percepisce l’aura del Saiyan, si reca da Goku per chiedergli di unire le forze e questo è sicuramente un momento memorabile in Dragon Ball Z in quanto prima di questo evento il namecciano era una pericolosa minaccia pronta a seminare distruzione. Dopo lo scontro violento di Radish cambia completamente la personalità di Piccolo in quanto si prenderà cura di Gohan.

4) GOHAN RAGGIUNGE UN NUOVO LIVELLO DI POTERE

Il figlio di Goku non ha mai amato lo scontro, la violenza e gli allenamenti. A differenza di suo padre, Gohan era uno studioso molto più incline alla vita che sua madre Chichi voleva per suo figlio. Ma il potenziale nascosto di Gohan era assolutamente devastante e Goku ne era consapevole. Durante l’arco del Cell Game, Goku affronta per primo l’androide per poi arrendersi e lasciare il posto a suo figlio, sorprendendo tutti. Dopo tanta violenza, Cell riesce a mettere Gohan nella condizione di liberare questo potenziale nascosto, risvegliando il Super Saiyan di livello 2.

3) VEGETA SI SACRIFICA CONTRO MAJIN BU

Sicuramente il Principe dei Saiyan ha stupito tutti i fan di questo personaggio durante la saga di Majin Bu per due volte, ma la scena più iconica di sempre è l’essersi sacrificato per qualcun altro. Ha pensato al bene di qualcuno, a sua moglie Bulma e a suo figlio Trunks per assicurare un futuro pacifico. Il suo sacrificio alla fine non è andato in porto ma resta il gesto eroico e inaspettato del Principe dei Saiyan.

2) L’ARRIVO DI TRUNKS DAL FUTURO

Quando Goku su Namec risparmia Freezer, questo riusce a sopravvivere e grazie a suo padre viene ricostruito. Torna quindi sul pianeta Terra per vendicarsi di Goku, ma invece di trovare lui, incontra Trunks, il figlio di Vegeta e Bulma venuto dal futuro. Si ritrova ad affrontare un guerriero misterioso, rimanendo sconvolto perché scopre che anche lui sa trasformarsi in Super Saiyan. Lo scontro dura pochissimo e con lo stupore di tutti, annuncia di venire dal Futuro per avvisare tutti della minaccia incombente.

1) GOKU SI TRASFORMA IN SUPER SAIYAN

Una della scene più iconiche di sempre da riguardare ancora e ancora è la trasformazione di Goku nel leggendario Super Saiyan. Si tratta di un momento indelebile nelle menti di tutti i fan. Vedere Freezer ancora vivo dopo un attacco potenzialmente fatale, e attaccare Crilin riducendolo in polvere, è sconvolgente per tutti. Ma per Goku è molto di più. Il suo migliore amico è morto in un istante e in modo brutale. Si risveglia la collera di Goku che lo porta a cambiare totalmente aspetto. È diventato il leggendario Super Saiyan.