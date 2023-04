Dragon Ball: il doppiatore di Vegeta reagisce alla relazione tra Bulma e Vegeta

Dragon Ball rimarrà sempre nei cuori di tantissimi appassionati in tutto il mondo per via dei suoi combattimenti spettacolari. Fondamentalmente il manga ideato da Akira Toriyama mette al centro delle vicende dinamiche tipiche di un manga shonen. I combattimenti sono il cuore pulsante del manga e ogni volta che compare un nuovo nemico persino il personaggio principale, quello più forte di tutti, quindi Goku, si trova in difficoltà. Quasi tutti gli scontri si concludono con il protagonista, o, in alcuni casi, i personaggi secondari, che superano i propri limiti.

Una delle componenti quasi inesistenti, o se presenti poco sviluppate, è quella delle dinamiche sentimentali tra i personaggi. Akira Toriyama stesso ha dichiarato di non avere mai avuto intenzione di soffermarsi su questo. Infatti con il presente articolo vogliamo riportare le parole di due doppiatori chiave giapponesi di Dragon Ball, proprio sulla relazione di due personaggi. Si tratta di Masako Nozawa (doppiatrice di Goku e Gohan) e Ryo Horikawa (doppiatore di Vegeta) i quali reagiscono a come Bulma e Vegeta siano diventati una coppia.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina di un utente di Reddit, StarliteENT, e di seguito ne riportiamo il contenuto:

Masako Nozawa confessa che inizialmente non riusciva a capire come mai Bulma avesse scelto proprio Vegeta. Ed è dello stesso avviso il doppiatore di Vegeta, Horikawa, il quale sembra confuso dal matrimonio dei due personaggi dato che non c’era nulla tra Bulma e Vegeta. La doppiatrice di Goku poi ricorda la sua collega scomparsa nel 2017, ossia la doppiatrice di Bulma (Hiromi Tsuru) che credeva che alla fine Bulma avrebbe sposato Goku. Masako Nozawa però vedeva il saiyan come un personaggio non disposto a sposarsi, ma non si aspettava che il partner di Bulma sarebbe stato Vegeta.

Dunque Horikawa confessa che sarebbe interessato a scoprire la storia della coppia e di come abbiano approfondito una conoscenza inaspettata. Secondo il doppiatore di Vegeta, il principe dei Saiyan ha sedotto Bulma altrimenti non si sarebbero mai sposati. Conclude invitando direttamente Toriyama a disegnare una storia su Bulma e Vegeta per scoprire i luoghi che hanno frequentato durante la conoscenza nei loro appuntamenti.