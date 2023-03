Sand Land: Akira Toriyama parla della genesi del manga

Come ben sapete Sand Land riceverà un adattamento animato volto alla trasposizione dell’opera cartacea di Akira Toriyama nelle sale cinematografiche giapponesi al momento, con una data fissata per il 18 agosto di quest’anno.

Dopo un silenzio durato mesi abbiamo la data ufficiale di uscita del film in CGI, insieme ai pensieri del maestro a tal proposito. L’account Twitter @Herms98 ha condiviso alcuni screen del flusso di pensieri di Toriyama, riportati comodamente da Comic Book:

“Dopo la fine di Dragon Ball ho sempre cercato di trovare l’ispirazione giusto per un nuovo lavoro, sperimentando con le serie brevi e i tankobon one-shot. In realtà volevo solamente creare il mio lavoro finale, quello definitivo. Parliamo di Sand Land, l’unico fumetto che ho concluso da solo senza l’aiuto di nessun assistente.”

L’account Twitter in questione ha postato anche altri screen, dove mostrano il pensiero riguardante il valore estetico delle tavole, che da come possiamo vedere sono simili al tratto visto in Dragon Ball, ma il motivo è presto detto:

“Ho disegnato questo manga mettendo al primo posto i miei gusti estetici, e quindi dentro c’è molto me stesso, su questo non ci piove. Chi lo ha apprezzato mi conosce davvero, ed è sicuramente un mio grande fan. Le tavole sono sicuramente sviluppate con passione, ma di certo non mi aspettavo un adattamento animato dopo 20 anni della prima pubblicazione, devo essere sincero.”

Sand Land: Akira Toriyama condivide i suoi pensieri sul film

The Sand Land account has Toriyama’s thoughts on the original manga and its upcoming visual adaptation: https://t.co/4a609iQty5 pic.twitter.com/9R92q5RRp4 — Todd Blankenship (@Herms98) March 21, 2023

Da come abbiamo visto Sand Land si è posto come un progetto definitivo nel cuore del mangaka, che dopo Dragon Ball ha cercato di donare al suo pubblico qualcosa di diverso, ma che rispecchiasse il suo stile e la sua poetica, e possiamo confermare il tutto dove aver letto tale storia.

Il film anime di Sand Land sarà prodotto da Sunrise, Kamikaze Douga e Anima e uscirà il 18 agosto in Giappone. Il manga originale di Sand Land è apparso su Weekly Shonen Jump nel 2000, ma è durato solo un volume (quattordici capitoli), quindi anche per questo è presente solo del materiale per sviluppare un film.

Fonte Comic Book – Twitter