One Piece: Eiichiro Oda non prolungherà la storia del manga

One Piece si trova nel suo arco conclusivo dopo ormai 26 anni di serializzazione. Il manga di Eiichiro Oda ha segnato l’infanzia e l’adolescenza di tantissimi lettori appartenenti a diverse generazioni e adesso tutti gli appassionati sono consapevoli del viaggio finale di Monkey D. Rufy. Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di conoscere tanti aspetti del manga, alcuni dei quali sono tutt’ora un mistero. Ma insieme a questi recentemente abbiamo parlato del mangaka e della sua dedizione al lavoro.

Con il presente articolo vogliamo parlare di una recente dichiarazione di Eiichiro Oda che risale al 2018, quindi prima di annunciare l’arco narrativo conclusivo del manga. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Oda (2018): I'll put and end to OP when the time has come no matter what Shusieha asks me to prolong the series. It totally depends on my own desicion.💪

*Dragon Ball and Yu Yu Hakusyo were prolonged contrary to the authors' intention. Torishima, former DB editor regretted it.

