Gintama: la nuova opening dell’anime è una parodia di One Piece

Gintama è uno dei manga shonen comici più famosi di sempre scritto e disegnato da Hideaki Sorachi. Questo manga è famoso in tutto il mondo per essere il maggiore rappresentante dell’arte della parodia nei manga. Il mangaka Hideaki Sorachi è riuscito a parodiare la maggior parte delle altre serie shonen più famose in tutto il mondo. Dai cantanti ai film più popolari, Gintama ha preso in giro quasi tutti. E ora con il presente articolo abbiamo il piacere di riportare che la nuova opening dell’anime di Gintama è una parodia di One Piece.

La serie di Hideaki Sorachi ha recentemente annunciato un nuovo anime durante un evento in Giappone in live. Questo ha permesso a tutti i fan lì presenti di celebrare il ritorno di Gintama attraverso la parodia di One Piece. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider newworldartur. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

New Gintama Anime Opening premiered at their Live Event pic.twitter.com/Wjcx7AfLz4 — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) March 20, 2023

Come si può vedere, la parodia di Gintama è legata alla siglia di apertura più iconica di One Piece, “We Are“. È perfettamente identica a quella di One Piece, ma ha ricevuto un remake completo sostituendo Rufy con Gintoki.

Ovviamente, One Piece non è la prima serie anime che viene bersagliata Gintama, e non sarà l’ultima. Ricordiamo altre serie Demon Slayer, Dragon Ball e Black Clover, dunque nessuna serie shonen è al sicuro. Altri titoli come Bleach e Doraemon hanno già ricevuto una parodia da Sorachi, quindi bisogna aspettarsi novità molto interessanti.

L’adattamento animato dello spin-off di Gintama, intitolato 3-Z Class’s Ginpachi Sensei, è già in lavorazione. Possiamo riportare che questo nuovo progetto prevede grandi progetti. Per cominciare, una recente anticipazione ha rilasciato alcuni dettagli che presentavano una parodia di Jujutsu Kaisen. Quindi la serie sta lavorando anche su serie più recenti e sarebbe interessante poter assistere ad alcune parodie di Chainsaw Man e Spy x Family.

Al momento, non abbiamo modo di poter riportare una data o una finestra di rilascio del nuovo anime di Gintama, ma i fan sperano che Ginpachi arrivi presto sul piccolo schermo.

Fonte – Comicbook