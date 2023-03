Gintama torna con un nuovo adattamento animato dello spin-off

Gintama, il manga comico giapponese scritto e disegnato da Hideaki Sorachi è pronto per tornare con un nuovo adattamento animato. Si tratta dell’anime del romanzo spin-off scritto da Tomohito Osaki, intitolata 3-Z Class’s Ginpachi Sensei. Questo aggiornamento arriva direttamente dall’evento Gintama Ato no Matsuri 2023. La notizia sorprendente è accompagnata anche da un primo trailer che è possibile guardare in cima al presente articolo.

Come è possibile vedere dal trailer sopra riportato questo riporta in vita Ginpachi e l’eroe è come sempre caotico. Il nuovo promo mostra lo spin-off di Gintama che si concentra sulle parodie delle serie più famose come Jujutsu Kaisen, Spy x Family e tante altre.

È possibile vedere anche una nuova visual in occasione del nuovo anime di Gintama, e mostra in primo piano solo Gintoki. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale gintamamovie. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Il protagonista principale della serie indossa un paio di occhiali con un’espressione annoiata. La serie di romanzi spin-off di Ōsaki è ambientata nella Gintama High School e segue le vicende dell’insegnante Ginpachi Sakata, anche se non presenta davvero una personalità o aspetto che si addice a un insegnante, e i suoi studenti. La storia ha debuttato per la prima volta nel 2006. Shueisha ha pubblicato l’ultimo volume della serie di romanzi nel 2018. Sorachi è accreditato per il lavoro originale.

Lo studio di animazione BN Pictures dirigerà l’animazione della serie, ma al momento non ci sono dettagli sullo staff e sul cast.

Lo spin-off di Gintama è accessibile a chiunque, anche a coloro che non hanno seguito Gintama. Tuttavia è bene sapere che sono presenti alcuni riferimento a barzellette della serie originale di Sorachi. Il mangaka ha lanciato Gintama a dicembre 2003 e la commedia fantascientifica si è conclusa nel 2019 dopo un finale prolungato.

Le vicende del manga di Sorachi sono ambientate nella città di Edo, l’attuale Tokyo, in Giappone. Questa città subisce l’invasione degli alieni chiamati Amanto. I samurai giapponesi sono ormai caduti, e gli Amanto hanno posto il divieto di portare le katane in pubblico. La trama si concentra su un eccentrico samurai, Sakata Gintoki, il suo apprendista Shimura Shinpachi, e una giovane aliena, Kagura. Tutti e tre sono dei liberi professionisti che cercano lavoro per affrontare i problemi comuni della vita di tutti.