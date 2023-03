Jujutsu Kaisen: svelata la correzione del capitolo 192 del manga

Jujutsu Kaisen è pronto per tornare sul piccolo schermo quest’estate con la seconda stagione animata. In attesa di Yuji e i suoi compagni oggi riportiamo un’aggiornamento relativo al manga di Gege Akutami. Il mangaka verso la fine del 2022 ha ribadito che la conclusione del manga fine potrebbe essere vicina.

Nel presente articolo vogliamo riportare che Shueisha ha apportato una nuova correzione nel manga e non è la prima volta che succede.

Di recente, Gege Akutami ha dichiarato che il finale della popolare serie shonen potrebbe aver luogo entro il prossimo anno. E gli eventi che si sono verificati nel manga alimentano questa probabilità. Jujutsu Kaisen non è l’unico manga di Shonen Jump pressoché prossimo alla conclusione, infatti altri titoli importanti come One Piece che My Hero Academia si trovano al momento nel loro arco narrativo finale.

Yuji quindi non è l’unico e il solo a percorrere il suo ultimo viaggio, e chiaramente ci sarà una nuova generazione di manga sulla rivista più famosa al mondo che prenderanno il posto dei manga sopra menzionati.

L’errore, corretto, di cui vogliamo parlare si trova nel 22° volume del manga di Jujutsu Kaisen. Più precisamente si tratta del capitolo 192. Si tratta della prima pagina di questo capitolo, dove Gakukanji spiega a Kamo come eliminare uno stregone. Inizialmente era riportato che per impedire a uno stregone di trasformarsi in una maledizione dopo la morte bisognava ucciderlo con “Jujutsu”. Questo è stato cambiato in “Energia maledetta“. Come hanno letto e notato i lettori, le maledizioni possono essere piuttosto terrificanti, potenti o meno.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider king_jin_woo. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

A Correction has been made in JJK Volume-22. An error from Chap-192 Page-1 where Gakuganji informs Kamo on how to kill a sorcerer

ERROR:

To prevent Sorcerer from turning into Curse after death, you must kill them with "JUJUTSU"

Correction:

J̶u̶j̶u̶t̶s̶u̶ -> Cursed Energy pic.twitter.com/JCtoULjNIV

