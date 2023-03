Dragon Ball Super fin dalla sua conclusione anime aveva posto de dubbi all’interno della mente del pubblico, che si è chiesto se Goku abbia usato il Kaioken contro Jiren per potenziare la nuova forma del Super Saiyan Blue. Ovviamente la forma è diversa da quella originale, e proprio per questo i fan sono usciti fuori di testa.

Non era chiara la situazione al pubblico, quindi proprio per questo sono scaturite diverse ipotesi e opinioni al riguardo, fino a quanto di recente il sito ufficiale del franchise ha messo una pietra sopra a questa tanto attesa risposta alla fatidica domanda. Tutto arriva da CB.

Secondo il sito ufficiale Goku ha usato il Kaioken contro Jiren, che ha affrontato il protagonista nella sua forma Blue.

Il pubblico conosceva questa capacità del guerriero, visto che ha fatto lo stesso quando ha affrontato Hit, ma la tecnica di Re Kaio misto al Blu della nuova forma ha confuso il pubblico, mischiando entrambe le trasformazioni senza chiarire con precisione se all’interno di essa fosse presente anche il potenziamento che piegò in due Vegeta nella Saga dei Saiyan.

Dragon Ball Super: Goku ha usato il Kaiōken contro Jiren? La risposta ufficiale

Infatti quando Goku ha affrontato Jiren emanava un’aura blu quando combatteva e non la solita rossa, quindi anche per questo il pubblico ha confuso il tutto, non riuscendo ad avere chiara la situazione discussa in questa sede durante il famigerato Torneo del Potere.

In realtà questo chiarimento è avvenuto nel 2020 su V – Jump, e successivamente anche su un sito nipponico famoso che donava alla situazione un alone più chiaro; nonostante tutto la discussione è comunque rimasta accesa.

Confermando nuovamente che Goku ha usato il Kaioken contro Jiren (ribadito per la terza volta dal sito ufficiale di Dragon Ball) vi chiediamo se avevate già notato che Goku ha usato la nota tecnica appresa sul Pianeta di Re Kaio durante la trasformazione in Super Saiyan Blue contro Jiren, chiedendo anche se amate questa leggendaria trasformazione: diteci la vostra al riguardo.

