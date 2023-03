One Piece 1078: il nuovo capitolo annuncia un nuovo grande conflitto

One Piece sta preparando tutti i fan ad un nuovo grande conflitto, che molto probabilmente si trasformerà in una vera e propria guerra. La novità arriva in seguito al nuovo capitolo, il 1078. Infatti questo capitolo ha introdotto uno sviluppo molto importante legato strettamente a Vegapunk.

Eiichiro Oda ha già narrato vicende avvincenti e memorabili, come anche battaglie iconiche. Probabilmente la maggior parte dei fan ricorderà molto bene Marineford e Wano.

Queste vicende hanno scosso tantissimo il mondo della pirateria, come anche è successo sull’isola di Wano. Rufy infatti è riuscito a liberare l’isola chiusa al mondo esterno dalla tirannia di Kaido, uno dei quattro Imperatori più potenti di sempre.

Ma l’attuale arco narrativo è pronto a scaldare di nuovo il manga. Il capitolo 1078 di One Piece ha svelato l’identità e i veri obiettivi del traditore di Egghead. Si tratta di un personaggio molto vicino a Vegapunk, ossia di York, uno dei sei satelliti dello scienziato.

Verso la fine delle pagine del capitolo 1078, torna la voce narrante che delinea uno scenario di guerra e distruzione. Si scopre che tutto quello che Oda ha mostrato è relativa alla storia del giorno prima dell’incidente di Egg Head. Le cause di questo incidente risalgono a tre mesi prima. Qui il traditore di Vegapunk, York, ha contattato Marijoa per poter parlare con i piani alti di qualcosa di scottante.

York ha tradito il suo creatore dicendo al nemico, ossia i Cinque Astri di Saggezza, che lo scienziato stava conducendo indagini nascoste sul Secolo del Vuoto. Inizialmente queste figure autorevoli non credevano a questa voce per via delle scarse prove. Dopo diversi contatti da parte di York, alla fine gli Astri ordinarono l’assassinio di Vegapunk.

Ma sapevano che non sarebbe stato così facile ed è per questo che un nuovo scenario bellico si delinea. Infatti, sapendo che lo scienziato avrebbe reagito e fatto resistenza, i Cinque Astri avevano deciso di mandare su Egg Head uno di loro scortato da Kizaru. Con loro sarebbero partiti anche altri rinforzi da ogni base navale disponibile, come se ci si preparasse ad una guerra.

Quindi questo era già tutto premeditato, ma il Governo non aveva previsto il coinvolgimento di Rufy e dei quattro Imperatori, turbando parecchio il Governo.

Il capitolo si conclude annunciando che la conclusione dell’incidente di Egg Head sconvolgerà subito il mondo intero.