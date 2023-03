Boruto: svelato il vero potere di Ada nell’ultimo capitolo

Boruto: Naruto Next Generations con il capitolo 79 ha introdotto un plot twist sorprendente che ha completamente capovolto le vicende tra Kawaki e Boruto. Inoltre questo ha anche rivelato la vera natura del potere di Ada. Il sequel del tanto amato Naruto sta raggiugendo, capitolo dopo capitolo, gli eventi anticipati dal salto temporale che ha effettivamente aperto la serie di sequel.

Ora però il nemico non è più Kawaki, ma il figlio del settimo hokage e questo è accaduto proprio per via dei poteri di Ada. Questo plot twist ha sorpreso totalmente tutti i fan della serie, rendendo tutto ancora più complicato. Il potere di Ada era già considerato molto potente e temuto persino da Momoshiki Otsutsuki, incapace di comprenderne appieno il potenziale quando parlava dell’entità di questo potere con Boruto.

Il capitolo 79 però ha rivelato la sua abilità, chiamata onnipotenza divina. Si tratta di un potere supremo, con il quale Ada può rendere reale tutto ciò che vuole.

Il membro dell’organizzazione Kara svela il suo potere, scambiando “semplicemente” Kawaki con Boruto. Non è proprio una flessione della realtà, ma una sua suggestione. Momoshiki spiega a Boruto che questo è il vero potere dell’abilità di fascino di Ada. Momoshiki spiega nel dettaglio che si tratta di un potere divino che Ada non può ancora controllare appieno ed è determinato dall’Onnipotenza Shinjutsu. È descritto come il meglio in assoluto del Shinjutsu e come un linguaggio di programmazione usato per creare mondi.

Si tratta della volontà di rendere reale tutto ciò che si vuole, e Boruto scopre che è un’abilità che Ada non può controllare. E visto che non può fermare questo potere, adesso sta trasformando in realtà tutti i suoi desideri inconsci.

Kawaki adesso è diventato il vero figlio di Naruto, e questo attesta l’incredibile capacità di questo potere nel rendere le cose reali. Attraverso Ada, Kawaki aveva creato l’onnipotenza divina per realizzare questa nuova realtà. Può sembrare perfetto, ma ha un punto debole, infatti Sarada è riuscita a sfuggire a questa abilità, e ora non bisogna fare altro che vedere vedere cosa succederà dal prossimo capitolo.

Fonte – Comicbook