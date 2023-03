Boruto: l’episodio 292 omaggia lo scontro finale di Sasuke e Naruto!

Boruto: Naruto Next Generation è il sequel del famosissimo e amato manga scritto e disegnato da Masashi Kishimoto, Naruto. Una volta che gli eventi del ninja biondo del villaggio della Foglia si sono conclusi, il sequel è stato pubblicata in Giappone dalla Shūeisha sulle pagine di Weekly Shōnen Jump a cadenza mensile dal 2016 al 2019 per poi proseguire su V Jump da luglio 2019. Scritto da Ukyo Kodachi e disegnato da Mikio Ikemoto, Masashi Kishimoto si occupa della supervisione del manga.

Molti fan si confrontano costantemente sulla qualità di Boruto per quanto riguarda il manga e l’anime. Ne viene fuori che nella maggior parte dei casi si preferisce il manga. Al contrario l’adattamento animato, sviluppato sempre dallo studio di animazione Pierrot, è pesantemente criticato. La ragione principale è l’eccessiva quantità dei cosiddetti filler. Infatti la novità dell’anime di Boruto è che andrà incontro ad una pausa di cui abbiamo parlato recentemente.

Oggi vogliamo però parlare dell’episodio più recente uscito, intitolato “Brama”, che ha omaggiato lo scontro finale di Sasuke e Naruto con Kawaki contro Boruto. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider howlxiart. Di seguito ne riportiamo il contentuto:

La qualità di questa clip è semplicemente impeccabile, soprattutto perché gli animatori sono riusciti a riprodurre la stessa dinamica dello scontro finale tra Sasuke e il settimo Hokage in Naruto Shippuden. Cambiano solo i personaggi, in questo caso Kawaki e il figlio di Hinata.

Questi personaggi sono al centro delle vicende dell’attuale arco narrativo del manga. Infatti questo sta per introdurre il salto temporale anticipato nel falsh back del primo capitolo di Boruto. Il figlio del settimo hokage è il “recipiente” di Momoshiki un uomo misterioso, discendente del Clan Otsutsuki e proveniente da un altro pianeta. Kawaki è esattamente interessato a sbarazzarsi definitivamente di questa minaccia ma per farlo Boruto non potrà sopravvivere.

Quindi gli sviluppi recenti del manga hanno visto Naruto e Hinata confinati in un’altra dimensione per mano di Kawaki. Il suo obiettivo era poter da un lato agire nel suo intento e nell’altro proteggere l’Hokage.