Naruto: rivelata la scena di One Piece che ha commosso Kishimoto

Naruto rimane uno dei migliori battle Shonen più famosi e importanti di sempre. Nonostante il manga di Masashi Kishimoto si sia concluso ormai nel 2014, difficilmente si possono dimenticare tutte le avventure e le vicende del ninja biondo. Sconti epici e sviluppi dei personaggi incredibili con forti colpi di scena e molto di più.

Tutti questi elementi hanno portato il manga di Naruto a diventare il quarto manga più venduto di sempre. Durante il pieno della sua pubblicazione, Naruto dominava le posizioni più alte della classifica dei manga preferiti dai lettori su Weekly Shonen Jump e i numeri delle vendite parlano da soli.

Posizione che si contendeva con tanti altri manga Shonen ma con uno in particolare: One Piece. Stiamo parlando di un manga che ha segnato record su record battendo tutti quelli stabiliti dai loro predecessori. Una rivalità sentita però principalmente dai fan piuttosto che dai mangaka. Infatti Eiichiro Oda ha voluto lasciare il suo segno nella pagina finale dell’ultimo capitolo del manga di Naruto. Quasi come se volesse tributare il suo collega per aver raggiunto la conclusione del suo percorso.

Oggi abbiamo il piacere di riportare un aggiornamento molto curioso che dimostra la forte vicinanza tra Eiichiro Oda e Masashi Kishimoto.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandaman_AP. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

In 2006, Kishimoto, the Naruto mangaka, sent an appreciation email to Oda because he was so moved by the farewell chapter for Going Merry.🥰 Kishimoto also blatantly said that he was jealous of Chopper because he would make a lot of money for Oda through merchandising.🤣

— sandman (@sandman_AP) February 8, 2023