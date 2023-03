Pokémon: svelata l’anteprima dell’ultimo episodio dello speciale su Ash

La serie Pokémon è pronta a debuttare il mese prossimo, esattamente il 14 aprile, con un nuovo anime. Questo introdurrà tutti i fan verso novità molto importanti e una di queste segna un cambiamento assolutamente storico. Infatti Ash e Pikachu non saranno più i protagonisti principali dopo 25 anni.

Dunque per dire addio in modo esemplare ad Ash Ketchum, sono stati annunciati alcuni episodi speciali per la serie Aim to be a Pokémon Master. La serie speciale ha visto Ash rivedere tantissimi volti familiari tramite reunion molto emozionanti. Oggi abbiamo il piacere di riportare che la serie speciale è arriva al suo ultimo episodio, e quindi sarà l’ultima volta che vedremo Ash sul piccolo schermo.

Per questo riportiamo l’anticipazione del’ episodio finale di Ash nella serie. Dopo aver coronato il suo sogno, molti si chiedevano cosa avrebbe fatto dopo. Effettivamente nulla, dato che Ash è pronto a cedere il posto a due nuovi allenatori, Liko e Roy.

Nella serie speciale a lui dedicata, Ash ha affrontato un viaggio nostalgico insieme a due dei personaggi più amati di sempre, ossia Misty e Brock. Ora però le avventure del campione del mondo stanno davvero per finire. Ash lascerà la serie con l’episodio 12 di Aim to Be a Pokémon Master. L’anticipazione dell’ultimo episodio di Ash è possibile guardarlo in cima al presente articolo.

L’episodio sarà intitolato “L’arcobaleno e il Maestro di Pokémon” e questo vedrà Ash e Pikachu, che tornati a Biancavilla, vengono interrogati da Gary quando si riuniscono. Il rivale di sempre del protagonista gli chiede quanto sia vicino a essere diventato un Maestro di Pokémon, ora che è diventato un campione. In effetti da quando il suo viaggio con Pikachu è iniziato, Ash ha sempre avuto quel sogno.

La prossima serie anime iniziarà in Giappone ad aprile. Al momento non ci sono informazioni su un’uscita internazionale, ma fino ad allora non resta che guardare l’ultimo episodio di Ash, in programma per venerdì marzo.

Sempre restando in tema addii, è molto probabile che anche il Team Rocket seguirà Ash. Non a caso abbiamo riportato diversi nuovi personaggi per il nuovo anime, compresi quelli che sembrano essere i nuovi villain.

Fonte – Comicbook